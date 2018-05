Sport



Ultimi preparativi a Terrinca per il 17° “Trofeo Parco Apuane”

giovedì, 31 maggio 2018, 17:40

di michele masotti

Sta per giungere a compimento il countdown che tra 48 ore, sabato 2 giugno, vedrà molti podisti ritrovarsi in quel di Terrinca per l’edizione numero 17 del “Trofeo Parco Apuane”, competizione sorta nel 2001 per effetto della fattiva collaborazione tra l’ente del parco e la comunità di Terrinca, ridente frazione montana del comune di Stazzema. Da diversi anni a questa parte tale corsa è inserita nel denso calendario del “Corrilunigiana” e dal 2018 trova posto pure nel nuovo circuito podistico, itinerante lungo tutto il territorio versiliese, “1° Memorial Giuliano Giannotti”.

Sarà massiccia la presenza degli atleti tesserati con il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane, in una gara che può essere considerata come una di casa. Il sodalizio del presidente Graziano Poli, infatti, curerà l’aspetto tecnico della gara che prenderà il via alle ore 16 con la prova giovanile e proseguirà un’ora più con quella assoluta. L’accogliente circolo delle “Tanacce”, nel centro del borgo ospiterà la segreteria della gara e le successive premiazioni finali con oltre 12 categorie che saliranno sul palco. L’albo d’oro di questa manifestazione è senza dubbio di grande prestigio. Sono rimasti negli occhi degli appassionati le prime edizioni, alle quali presero parte dei pezzi da novanta a livello nazionale della corsa in montagna come Lucio Fregona e Simone Lenzi, quest’ultimo alfiere dello storico G.S. Forestale. Nelle prove femminili impossibile non citare la formidabile inglese, più volte rappresentante della propria nazione nei vari appuntamenti internazionali, Ruth Pickvance che ha fatto la storia del “Trofeo Parco Apuane”.

Per eventuali informazioni e iscrizione c’è sempre la possibilità di poter contattare l’addetto stampa del GP Parco Alpi Apuane Giuseppe Rossi (338-6873849).