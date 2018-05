Sport



Un grande Molazzana esce a testa alta dalla finale play-off contro lo Sporting Club Calci

lunedì, 21 maggio 2018, 11:10

di lorenzo fiori

0-0 (d.t.s.)

Sporting Club Calci: Cateni, Baldassini, Pasco, Meucci, Cecconi (121' Baroni), Barsotti, Burchi, Destri, Nastasi (85' Biancone), Giannini (122' Saviozzi) e Magagnini (61' Timpani). A disposizione: Rossi, Togneri e Sacheli. Allenatore: Vuono.

Molazzana: Bolognesi, Angelini, Santoni, Tognocchi, Nelli (117' Fantoni), Togneri, Bertoncini Mattia, Muccini (125' Bertoncini Matteo), Abrami (86' Bresciani), Ricci (119' Orsetti) e Manfredi (95' p.t.s. Buono). A disposizione: Guidi e Biagioni Alessio. Allenatore: Biagioni Roberto.

Arbitro: Mancini della sezione di Pistoia.

Note: ammoniti: 31' Giannini, 32' Bertoncini Mattia, 52' Nastasi, 65' Cateni, 68' Nelli, 68' Destri, 87' Manfredi, 89' Biancone, 124' Bresciani, 124' Burchi e 126' Santoni. Calci d'angolo: 3-14 Minuti di recupero: 1' p.t.r., 4' s.t.r., 0' p.t.s. e 3' s.t.s. Numero spettatori: 300 circa.

Nello "stadio comunale Saltocchio" i ragazzi di mister Roberto Biagioni hanno disputato una partita superlativa riuscendo a dominare una squadra di alto livello come lo Sporting Club Calci (sicuramente non nella sua giornata migliore). Il pareggio non basta, quindi, ai garfagnini per accedere alla finalissima contro la vincente dell'altro girone, in virtù del miglior piazzamento in classifica dello Sporting Club Calci.

Tatticamente Vuono, privo del sempre acciaccato Saviozzi, schiera un equilibrato 4-3-3 posizionando il bomber Giannini (21 gol all'attivo) come vertice offensivo supportato dalle ali Magagnini e Nastasi e lanciato dal regista Burchi. La fase difensiva era guidata, invece, dal capitano Meucci.

Biagioni, invece, si oppone con un 3-4-2-1, privo di Pioli, Secci e degli acciaccati Orsetti e Matteo Bertoncini, affidando la fase offensiva all'altro bomber di giornata Manfredi (18 gol stagionali) supportato dai trequartisti Abrami e Ricci e dalle veloci ali Nelli e Muccini. Buona anche la fase difensiva ammaestrata dal forte Tognocchi e aiutata dai due mediani Mattia Bertoncini e Togneri, bravi a fare filtro ed a opporsi sempre ai contropiedi avversari.

Partenza arrembante degli amaranto che, dopo soltanto un giro di orologio, sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Muccini. Ancora Molazzana, al 5', con Manfredi che non controlla bene un pallone che l'avrebbe indirizzato davanti alla porta difesa dal bravo Cateni. Sempre Manfredi, dopo sette minuti, "spara" alto una ribattuta dopo una punizione battuta da lui stesso. Al 17' bella incursione di Nelli, lanciato da Tognocchi, che calcia bene ma Cateni para senza problemi.

Lo Sporting Club Calci sembra non riuscire ad opporsi a questo pressing asfissiante del Molazzana. Infatti, al 27', sbagliano ancora un passaggio in fase di impostazione ma Ricci non ne approfitta.

Cominciano ad alzare la testa i ragazzi di Vuono ed creano la prima opportunità con un "bolide" di Burchi a cui Bolognesi si oppone con estrema tranquillità.

Nel finale di primo tempo ancora Molazzana con Abrami, al 37', e con una girata alta di Togneri, quattro minuti più tardi.

Nella prima parte della seconda frazione di gioco inizia meglio lo Sporting Club Calci che va vicino al vantaggio con Giannini che, dentro l'area di rigore, non riesce ad indirizzare il tiro verso la porta.

Ancora Calci, al 57', con un bel tiro del numero dieci Nastasi ma Bolognesi, senza problemi, devia in calcio d'angolo.

I minuti passano ed il Molazzana alza sempre di più il baricentro mentre lo Sporting Club Calci cerca di non subire danni.

Al 59' sontuosa percussione di Tognocchi che parte dalla difesa ed arriva al tiro che Cateni blocca. Sette minuti più tardi Manfredi tocca di testa e sfiora il palo.

Al 71' bella azione architettata da Mattia Bertoncini ma salva tutto il capitano calcense Meucci con una tempestiva scivolata prima che il pallone arrivasse a Manfredi.

A pochi minuti dal termine della partita regolamentare entra Bresciani che ha due occasioni per siglare il tanto sognato vantaggio: prima, al 89', con un tiro ravvicinato deviato da Cateni e dopo, al 92', quando Muccini crossa dentro l'area, Bresciani si getta verso il pallone ma non riesce a toccarlo quel tanto che bastava.

Due minuti più tardi Biancone, dall'altra parte, non riesce a dare forza al tiro.

Si va ai tempi supplementari!

Lo sforzo emanato da entrambe le squadre nei 95 minuti precedenti, e per tutta la stagione, sicuramente ha inciso sui tempi supplementari dove le due squadre erano sfinite.

A questo punto lo Sporting Club Calci cerca sempre di più di limitare l'attacco avversario mentre il Molazzana si getta tutto all'attacco.

Al 102' ci prova Buono con un pallonetto che va di poco sopra la traversa.

Al 115' Ricci, con le ultime forze rimaste, calcia verso la porta ma ancora Cateni lo blocca.

Lo Sporting Club Calci non demorde e cerca di colpire in contropiede. Ci va vicino al 123' con una conclusione di Saviozzi.

L'azione che conclude questa infinita partita ce l'ha, ancora, il Molazzana sui piedi dell'attaccante Buono che non riesce a trovare la porta.