Un super Pieve Fosciana stacca il pass per la finale play-off

domenica, 13 maggio 2018, 19:40

di michele masotti

3-0

Pieve Fosciana: Regoli, Lucchesi, Pieri, Tognarelli, Lorenzo Bacci, Biagioni (70’ Giuntini), Piacentini (86’ Teani), Barsanti (77’ Federico Bacci), Biggi (83’ Piagentini), Giusti (63’ Gheri) e Corrado Dini A disposizione: Damiano Dini e Lenzi Allenatore: Francesco Fiori

Ponte a Moriano: Papeschi, Berrettini (68’ Nicholas Pardini), Angeli, Landi (46’ Colazo), Tornaboni, Del Frate, Quilici (38’ Sillah), Lorenzo Pardini, Haoudi, Tarantino e Moriconi (75’ Michelotti) A disposizione: Cobbinah, Ghirardi e Manga Allenatore: Manuel Lencioni

Arbitro: Mancini di Pistoia (Assistenti Amadio di Firenze e Tosco di Prato)

Marcatori: 19’ Lucchesi, 34’ Giusti e 58’ Corrado Dini

Note: Espulso Haoudi al 30’ per doppia ammonizione. Ammoniti Piacentini, Biagioni, Giuntini, Giusti, Tornaboni, Del Frate, Qulici e Colazo. Calci d’angolo 4-3

Pieve Fosciana e Ponte a Moriano tornano ad affrontarsi a due settimane di distanza da quel 1-3 che costò, di fatto, la vittoria del campionato ai ragazzi di Fiori. 14 giorni più tardi la sceneggiatura è completamente mutata: i biancorossi asfaltano per 3-0 la compagine lucchese, mai pericolosa dalle parti di Regoli, e guadagnano un posto nella play-off del girone A che li vedrà affrontare il Tau Calcio, vittorioso per 3-1 sullo Sporting Bozzano. La prova di Biagioni e compagni è stata praticamente perfetta: impeccabili in difesa, dove Tarantino è stato chiuso nella morsa di Pieri e Corrado Dini, sempre prezioso anche in fase di ripiegamento, brillanti nella fase di recupero palla e abili nel non dare punti di riferimento in attacco dove la mossa di affiancare Giusti, che di professione fa il centrocampista, a Biggi ha pagato i dividendi sperati.

In casa Ponte a Moriano, presentatasi al “Guido Angelini” senza problemi di formazione, l’espulsione di Haoudi, fin a quel momento il migliore dei suoi, ha complicato i piani di Lencioni. I bianconeri hanno palesato dei limiti sulle corsie laterali, specialmente a sinistra dove Piacentini e Lucchesi hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Ospiti che sono apparsi anche molto nervosi, in una gara che spigolosa sin dalle prime battute ma che il direttore di gara Mancini ha saputo tenere in pugno. Fiori, privo dello squalificato Matteo Angelini, opta per un 4-4-2 con i rientrati Lorenzo Bacci e Biagioni che formano la coppia di marcatori e Lucchesi viene arretrato sulla linea dei difensori. Corsie laterali a vocazioni offensive con Piacentini e Corrado Dini. Mister Lencioni disegna un 4-3-1-2 dove Angeli agisce come interno sinistro e Moriconi si muove alle spalle di Haoudi e Tarantino.

Pieve Fosciana che prende in mano le redini del gioco, costringendo gli ospiti a ricorrere sistematicamente ai lanci lunghi, facili prede della difesa locale. Al 19’i padroni di casa passano: corner di Piacentini, rinvio corto della difesa bianconera e gran destro dal limite dell’area di Lucchese, bravo nel coordinarsi nonostante la pressione di Del Frate e a spedire la sfera all’incrocio dei pali. Al 30’ ecco l’altra svolta del match: fallo di frustrazione di Haoudi su Lucchesi. Secondo giallo per l’ex Monsummano e ospiti in 10. Il Pieve Fosciana approfitta subito della situazione. Biggi sfonda sulla destra, cross al centro per l’accorrente Giusti che fa centro. Lo stesso classe 1994 è autore di una bella percussione, saltati Tornaboni e Berrettini, culminati con una conclusione respinta a lato con i piedi da Papeschi. Non avendo più nulla da perdere, al Ponte serve solo la vittoria, Lencioni si gioca la carta Sillah. L’ingresso in campo della giovane punta porta vivacità al reparto offensivo lucchese che si fa vedere dalle parti di Regoli con un tiro da fuori area di Berrettini.

La ripresa si apre con l’inserimento di Colazo, altro attaccante: Ponte a Moriano decisamente a trazione anteriore. I bianconeri sciupano una grossa palla gol con Sillah al 54’; il subentrato non riesce a deviare in rete da pochi passi il delizioso traversone di Tarantino. Scampato il pericolo, i ragazzi di Fiori chiudono il match con una splendida azione. Lucchesi spacca in due la difesa ospite con una progressione, filtrante per Giusti che di tacco libera Corrado Dini, freddo nel superare Papeschi con un rasoterra. Con 32 minuti di anticipo cala il sipario su questa semifinale. Per il resto ci sono da segnalare, oltre la classica girandola di cambi, un’altra bella conclusione di un ispirato Lucchesi che sfiora la traversa e l’unica parata della giornata di Regoli su Michelotti. Al triplice fischio finale i biancorossi vanno a raccogliere il meritato applauso dei loro sostenitori. Domenica prossima, campo ancora da definire, sarà di tempo di finale contro il Tau Calcio. Un successo sarebbe forse il passo decisivo per conquistare quella Promozione che manca da poco più che 20 anni.