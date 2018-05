Sport



Una Lokomotiv storica batte il Capriola Poggio e si aggiudica la finale al Nardini

sabato, 12 maggio 2018, 19:06

di lorenzo fiori

1-0

Lokomotiv: Pancetti, Fantoni, Magazzini, Castagnoli, Bertolini, Rossi, Fiori, Giannasi (76' Muzzi), Giorgi (48' Grilli), Cassettai Alessandro (85' Bechelli) e Corradini (84' Del Giudice). A disposizione: Vanni, Cassettai Tommaso, Doucure, Saldo, Romei e Lorenzetti. Allenatore: Fontanini.

Capriola SC 1990: Lenzi, Saletti (62' Coli), Bertoncini, Grassi, Sarti (71' Franchini), Biagiotti, Magera (64' Masotti Daniele), Masotti Maico, Vanni Federico, Monelli e Micchi. A disposizione: Biagini, Bonaldi, Cardini, Li Rosi, Marcantoni, Vanni Marcello e Vitale. Allenatore: Vanni Giampiero.

Marcatore: 81' Rossi.

Note: ammoniti: Fantoni (L), Pancetti (L), Fiori (L), Bertolini (L), Giannasi (L) e Bertoncini (C). Calci d'angolo: 2-3. Minuti di recupero: 1' p.t. e 6' s.t.

Il big match, valevole per la semifinale UISP di ritorno, tra queste due forti compagini garfagnine se lo aggiudica la Lokomotiv grazie alla rete di Rossi nei minuti di recupero (ai padroni di casa gli sarebbe bastato anche il pareggio per passare il turno).

È stata una partita combattuta, soprattutto a centrocampo, dove i locali hanno dimostrato ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, le loro grandi capacità nella fase difensiva, che anche oggi è rimasta imbattuta, riuscendo ad annullare la fase offensiva ospite guidata dall'esperto Edoardo Micchi.

Tatticamente Fontanini, privo di Cassettai Stefano, Tonini, Corsi e Ridolfi, schiera il consueto 4-3-1-2 affidando la fase difensiva alla coppia di centrali Magazzini-Castagnoli e la fase offesiva all'altra coppia Cassettai Alessandro-Corradini. Vanni Giampiero, privo di Biagini e Pennacchi, si oppone con un classico 4-4-2 posizionando Micchi e Monelli supportati, sulle corsie esterne, da Vanni Federico e Masotti.

Nella prima frazione di gioco parte bene il Capriola che, dopo un minuto, impegna Pancetti con un colpo di testa di Micchi. 10 minuti più tardi, ancora Micchi, parte in contropiede ma sbaglia l'appoggio finale per Monelli. Controbatte la Lokomotiv, al 14', con un'insidiosa punizione di Cassettai Alessandro. Al 24' ci riprova ancora Micchi con una bella girata che finisce alta.

Il tempo scorre ma tra le due squadre vince la paura di prendere gol e così finisce la prima parte della partita.

La ripresa si apre con un bell'assist di Cassettai Alessandro per Corradini che, però, tira fuori.

Il Capriola alza il baricentro e si avvicina alla porta difesa da Pancetti prima con Saletti e poi, al 55', con un tiro di Vanni Federico che finisce alto.

Nei dieci minuti finali il Capriola si getta in attacco ma le occasioni più importanti ce l'ha la Lokomotiv in contropiede tutte con Fiori che non riesce a trovare la porta.

Nei minuti di recupero archivia la qualificazione Rossi firmando il definitivo 1-0.

Due minuti più tardi c'è spazio anche per un altro contropiede guidato da uno stanchissimo Corradini che non riesce a concludere bene.

Domenica prossima, 20 maggio, la Lokomotiv affronterà il New Team nella tanto attesa finale UISP al Nardini di Castelnuovo di Garfagnana.