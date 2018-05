Sport



Uno stoico Pieve Fosciana cede nei supplementari al forte Viaccia

domenica, 27 maggio 2018, 20:28

di michele masotti

4-1 (d.t.s.)

Viaccia: Cicatiello, Campana (8’pts Batacchi), Massaro, Martin, Pari, Tarli, Tortoli, Montagnolo (4’ pts Bianchi), Abdoul Doumbia (80’ Lopes), Tosti (61’ Vigni) e Mamby Doumbia (2’ sts Ferri) A disposizione: Santoro e Cinieri Allenatore: Alessio Giugni

Pieve Fosciana: Regoli, Lucchesi (84’ Giuntini), Sarti (55’ Federico Bacci), Lorenzo Bacci (70’ Gheri), Pieri (1’ sts Angelini), Biagioni, Tognarelli, Barsanti, Biggi, Giusti e Corrado Dini A disposizione: Damiano Dini, Teani e Lenzi Allenatore: Francesco Fiori

Arbitro: Gianluca Martino di Firenze (Bertani di Pisa e Berria di Livorno)

Marcatori: 66’ Pari, 90’ Giusti, 9’pts Lopes, 11’ pts e 1’ sts Vigni

Note: Espulsi al 91’ per proteste Giugni e al 8’ sts per gioco falloso Tognarelli. Ammoniti Massaro, Martin, Corrado Dini, Campana, Mamby Doumbia, Tortoli e Biagioni. Minuti di recupero 0’ e 5’. Calci d’angolo 7-2 Spettatori presenti 300.

Una sconfitta, arrivata peraltro ai supplementari, non cancella di importante quanto fatto nel corso di una lunga annata. Il Pieve Fosciana cade per 4-1 contro il Viaccia, finalista di Coppa Toscana e da stasera, di fatto, in Promozione, nello spareggio che metteva di fronte le vincitrici dei play-off dei girone A e B. A fare la differenza sotto il sole cocente, è stata la maggiore ricchezza di alternative, vedi specialmente Vigni, presenti nella panchina pratese. Il punto di non ritorno di questo confronto, disputatosi davanti ad una cornice di pubblico delle grandi occasioni, si è verificato nel finale della prima frazione dei supplementari quando il Viaccia ha piazzato l’uno-due micidiale. Meritata, comunque, la vittoria dei ragazzi di Giugni, ma onore ad un Pieve Fosciana che, privo del suo migliore marcatore Piacentini, ha cercato in ogni modo di rimanere in partita al cospetto di un avversario di rango. Ancora una volta i ragazzi di Fiori hanno fatto emergere quel loro grande carattere, assieme al bel gioco proposto durante l’anno uno dei marchi di fabbrica dei biancorossi, che li aveva permesso di riacciuffare un match che sembrava perso nei tempi regolamentari. La sconfitta odierna lascia elevate le possibilità di un ripescaggio in Promozione del Pieve Fosciana per la stagione 2018-2019.

Rispetto alla vittoriosa finale play-off del proprio girone Fiori deve fare a meno, come detto, dello squalificato Piacentini e decide di optare per un 3-5-2. Pieri, Lorenzo Bacci e capitan Biagioni sono il trio difensivo, sulle corsie agiscono Lucchesi e il classe 1998 Sarti. Corrado Dini viene adattato nei come interno sinistro in una mediana che vede confermato il duo Barsanti-Tognarelli. Davanti spazio all’ormai collaudato tandem Biggi-Giusti. Nessuna variazione tra le fila della formazione pratese, finalista di Coppa Toscana. La linea offensiva è affidata ai due Doumbia, con Mamby che è la principale bocca di fuoco dei suoi con 25 gol messi a referto in campionato. Alle spalle delle due punte di Giugni si muove il trequartista Tosti nel 4-3-1-2 di stampo Viaccia.

Prima frazione di gioco particolarmente bloccata, con il Viaccia che attua un maggiore possesso palla che però va a cozzare sull’ottima disposizione tattica impostata da Fiori. Al 13’ primo squillo del match con una conclusione dal limite dell’area di Tortoli che termina sopra la traversa. Ben più pericolosa, sfera che sfiora di un soffio l’incrocio dei pali, è la sventola dalla lunga distanza di Tognarelli. Le rispettive corsie destre sono il terreno di caccia preferito per le azioni offensive di ambedue le due formazioni. Al 35’ Mamby Doumbia, che si abbassa fino sulla sua mediana per raccogliere il pallone, trova un corridoio centrale per Abdoul Doumbia che si vede dire di no da Regoli che mette in corner. Su un’azione fotocopia, ma questa volta con protagonista Tortoli, il numero sette pratese si ritrova davanti a Regoli ma si dimentica di calciare in porta. Pericolo scampato per il Pieve Fosciana. Copione che non muta nemmeno nella ripresa con i biancorossi che tornano in campo con un atteggiamento più propositivo. Le occasioni scarseggiano fino al 66’ quando, sugli sviluppi di un rilancio di Montagnolo, la difesa garfagnina non sale con i tempi giusti e Pari, rimasto in avanti dopo un corner, è freddo a liberare un diagonale che non lascia scampo a Regoli. Non avendo più nulla da perdere, Fiori si gioca la carta Gheri per riempire maggiormente l’area pratese e retrocedendo Giusti sulla linea dei centrocampisti. Sostituzione che alza il baricentro del Pieve Fosciana ma il Viaccia controlla la partita senza particolari assilli gestendo molto bene la sfera. La formazione di Giugni spreca il match point a 3’ dal novantesimo con Giugni che spreca davanti a Regoli. I ragazzi di Fiori hanno il merito di crederci sempre, sebbene sia la partita numero 38 di una stagione infinita. Corre il 90’ quando Biggi si libera di Massaro, entra in area e disegna un cross morbido per la testa di Giusti che batte Cicatiello. Esplodono di gioia sia la panchina biancorossa che i sostenitori pievarini che hanno accompagnato i loro giocatori anche in terra pisana. Di contro la panchina del Viaccia protesta, non si sa bene per cosa, e ne fanno le spese un dirigente e il tecnico Giugni, apparso nervoso sin dal primo tempo. Si va dunque ai tempi supplementari con le due formazioni molto stanche ed è qui che emerge la maggiore profondità di rosa del Viaccia.

Al 8’ del primo tempo supplementare Regoli disinnesca in corner una punizione da fuori area di Miamby Doumbia. Sul susseguente tiro dalla bandierina il portiere garfagnino viene beffato dalla maligna traiettoria di Lopes. Gol che assume le sembianze di una mazzata per il Pieve Fosciana, che capitola nuovamente centoventi secondi più tardi quando Vigni deve solo spingere in rete l’assist di Miamby Doumbia. Nel primo degli ultimi quindici minuti stagionali lo stesso Vigni firma la doppietta personale e chiude l’incontro. Nel restante tempo c’è solo da segnalare il rosso diretto sventolato ai danni di Tognarelli per un fallo di frustrazione su Batacchi.

L’ultima istantanea che arriva dal “Bui” di San Giuliano Terme è la gioia dei pratesi e l’abbraccio che capitan Biagioni e compagni, davvero encomiabili e in certi momenti commuoventi sotto il profilo dell’impegno quando le forze stavano scemando, vanno a raccogliere dalla propria torcida, tangibile riconoscimento di una stagione da incorniciare. Adesso al club biancorosso non resta altro che incrociare le dita per cogliere un meritato ripescaggio in Promozione.



Foto di Andrea Tamarri