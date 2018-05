Sport



Week-end ricco di eventi per il Golf Club Garfagnana

lunedì, 21 maggio 2018, 09:20

Sabato 19 maggio il Golf Club Garfagnana ha partecipato alla 7^ edizione della Festa dello Sport di Bagni di Lucca. Utilizzando una struttura gonfiabile fornita dalla Federazione Italiana Golf, i numerosi presenti di ogni età hanno potuto provare a tirare qualche colpo di Golf.

Domenica 20 maggio, invece, si è disputata la seconda delle sei gare Cristian Events previste per la stagione 2018 dal Golf Club Garfagnana, il circuito Pink Jacket che prevede una finale nazionale a novembre.

I 29 giocatori, suddivisi per questo circuito in tre categorie, sono scesi in campo con grade agonismo, ma sempre con fair play e nel pieno rispetto delle regole che contraddistinguono questo gioco.

Brillanti i risultati della giornata che hanno visto:

Classifica Lordo

1°Federico Pieroni

Prima categoria

1° Massimo Strufaldi, 2° Stefano Dini

Seconda categoria

1° Marcella Bertolaccini, 2° Fabrizio Lucchesi

Terza categoria

1° Giacomo Martinelli 2°Alessio Gonnella

Senior

1° Fabio Romei

Lady

1° Ada Talenti

Pertanto accedono alla finale nazionale nell’ordine: Federico Pieroni, Massimo Strufaldi, Marcella Bertolaccini, Giacomo Martinelli, Fabio Romei e Ada Talenti

“Un grande in bocca al lupo – dichiara il Golf Club Garfagnana - a questi giocatori che disputeranno la finale nazionale al golf club di Argenta il 9 e 10 novembre. Nel caso di vittoria, una meritata vacanza in Sicilia!”

La prossima settimana è prevista infine la quinta gara del campionato sociale, il Trofeo “Antico Caffe Tognini”.

Il pomeriggio del 20 maggio si è svolto, presso il campo pratica del Golf Club Garfagnana, il secondo appuntamento del “Prova il golf con noi”. Nonostante il tempo incerto, “10 futuri giocatori” coadiuvati dal nostro istruttore Uisp Federico Pieroni si sono cimentati nel provare il gioco del golf, con grande coinvolgimento e divertimento.