A Piandicerreto torneo di calcio nel ricordo di Mirco e Roberto Fanani

giovedì, 7 giugno 2018, 09:06

La formazione gialloverde, infatti, ha concluso il campionato di "Terza serie amatori" al secondo posto conquistando la promozione diretta nella "Seconda serie dilettanti", traguardo mai raggiunto prima in 17 anni di storia

mercoledì, 6 giugno 2018, 18:46

Siamo arrivati ai nastri di partenza per il "Torneo Cucche di calcio a sette 2018" organizzato dall'ASD Pontecosi Lagosì, in collaborazione con il circolo ANSPI, che si svolgerà, in notturna, presso il campo sportivo di Pontecosi

mercoledì, 6 giugno 2018, 18:24

Il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane è riuscito a issare il suo vessillo anche sulle Dolomiti. Bella vittoria di Paul Tiongik alla “Cortina-Dobbiaco”, una classica del panorama nazionale che ha visto presentarsi ai nastri di partenza tanti atleti internazionale

martedì, 5 giugno 2018, 15:51

Week-end di gare ancora più ricco del solito per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane che ha fatto incetta di successi e di ottimi piazzamenti. Roberto Gianni si è infatti aggiudicato la classifica individuale del trittico dei campionati regionali CSI

martedì, 5 giugno 2018, 15:48

La giovane portacolori del GS Orecchiella Garfagnana, Cecilia Basso, 20 anni non ancora compiuti, si è classificata in seconda posizione assoluta e prima della propria categoria, laureandosi pertanto campionessa Italiana di Corsa in Montagna categoria Promesse, riportando così in Garfagnana un titolo tricolore individuale

martedì, 5 giugno 2018, 13:59

Il condottiero del GhivizzanoBorgo per la stagione 2018-2019 sarà, salvo clamorosi e impensabili colpi di scena, Guido Pagliuca, tecnico che riportò la Lucchese nei professionisti con l’epica vittoria in quel di Correggio nel maggio 2014