Al campo di Filicaia una partita per ricordare Giulio Grisanti

domenica, 10 giugno 2018, 19:04

Risultato di prestigio per il fondista del G.S. Orecchiella Garfagnana Simone Pierotti, che alla prima edizione della mezza maratona Decaterme di Montecatini sale sul podio, con un bel secondo posto

domenica, 10 giugno 2018, 18:40

G.S. Orecchiella Garfagnana ancora protagonista ai massimi livelli della corsa in montagna: dopo il bronzo nel campionato lunghe distanze, la squadra femminile conquista il 4° posto nella prima prova del campionato italiano assoluto di corsa in montagna

domenica, 10 giugno 2018, 15:28

Il settore giovanile del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane, impegnato in quel di Terrinca, ha confermato di avere ormai raggiunto dei consolidati livelli di eccellenza. Lo scenario è stata la 17° edizione del “Trofeo Parco Apuane”, storica gara di corsa in montagna preparata per l’occasione da Giuseppe Rossi e coadiuvato...

sabato, 9 giugno 2018, 16:29

Domenica 6 giugno alla Mezza Maratona di Lucca, in scioltezza e per preparazione, Andrea Bernardini del Gruppo Marciatori Barga ha chiuso con il tempo di 1.35.10

venerdì, 8 giugno 2018, 15:38

A soli due giorni dai campionati toscani di Arezzo, tradizionale appuntamento con la gara cittadina di 10 km a Prato con il “Trofeo Questura di Prato”: non conosce pause Girma Castelli che centra un ottimo quarto posto assoluto con il tempo di 34:32. Nuovo successo stagionale per Marco Guerrucci alla gara...

giovedì, 7 giugno 2018, 17:15

Domenica 10 giugno, alle 15, il campetto di Piandicerreto ospiterà la 3° edizione di “Ricordiamoli”, una giornata di sport e amicizia organizzata dagli amici dei compianti Mirco e Roberto Fanani. Il ricavato dell’evento sarà devoluto per la ristrutturazione della chiesa di Piandicerreto