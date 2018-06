Fazzi show a Terrinca, Tiongik domina la concorrenza della Cortina-Dobbiaco

Altri articoli in Sport

mercoledì, 6 giugno 2018, 18:46

Siamo arrivati ai nastri di partenza per il "Torneo Cucche di calcio a sette 2018" organizzato dall'ASD Pontecosi Lagosì, in collaborazione con il circolo ANSPI, che si svolgerà, in notturna, presso il campo sportivo di Pontecosi

martedì, 5 giugno 2018, 15:51

Week-end di gare ancora più ricco del solito per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane che ha fatto incetta di successi e di ottimi piazzamenti. Roberto Gianni si è infatti aggiudicato la classifica individuale del trittico dei campionati regionali CSI

martedì, 5 giugno 2018, 15:48

La giovane portacolori del GS Orecchiella Garfagnana, Cecilia Basso, 20 anni non ancora compiuti, si è classificata in seconda posizione assoluta e prima della propria categoria, laureandosi pertanto campionessa Italiana di Corsa in Montagna categoria Promesse, riportando così in Garfagnana un titolo tricolore individuale

martedì, 5 giugno 2018, 13:59

Il condottiero del GhivizzanoBorgo per la stagione 2018-2019 sarà, salvo clamorosi e impensabili colpi di scena, Guido Pagliuca, tecnico che riportò la Lucchese nei professionisti con l’epica vittoria in quel di Correggio nel maggio 2014

lunedì, 4 giugno 2018, 15:29

Nell’albo d’oro entra un nome di grande prestigio, il Margine Coperta, che si dimostra superiore e vince il torneo con merito. Sorprendente finalista, il Castelnuovo padrone di casa, guidato da mister Francesco Inglese e coadiuvato dal collaboratore Leonardo Piagentini

lunedì, 4 giugno 2018, 15:04

Ricco e positivo week-end per il Golf Club Garfagnana che sabato 2 giugno ha trionfato in trasferta al Cimone per il triangolare con il Golf Club Monte Cimone e il Golf Club Montecatini ed era presente con uno stand a Fornaci di Barga alla “Sagra delle Sagre”.