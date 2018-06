Folgore Piano della Rocca, una stagione da record

Altri articoli in Sport

giovedì, 7 giugno 2018, 17:15

Domenica 10 giugno, alle 15, il campetto di Piandicerreto ospiterà la 3° edizione di “Ricordiamoli”, una giornata di sport e amicizia organizzata dagli amici dei compianti Mirco e Roberto Fanani. Il ricavato dell’evento sarà devoluto per la ristrutturazione della chiesa di Piandicerreto

mercoledì, 6 giugno 2018, 18:46

Siamo arrivati ai nastri di partenza per il "Torneo Cucche di calcio a sette 2018" organizzato dall'ASD Pontecosi Lagosì, in collaborazione con il circolo ANSPI, che si svolgerà, in notturna, presso il campo sportivo di Pontecosi

mercoledì, 6 giugno 2018, 18:24

Il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane è riuscito a issare il suo vessillo anche sulle Dolomiti. Bella vittoria di Paul Tiongik alla “Cortina-Dobbiaco”, una classica del panorama nazionale che ha visto presentarsi ai nastri di partenza tanti atleti internazionale

martedì, 5 giugno 2018, 15:51

Week-end di gare ancora più ricco del solito per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane che ha fatto incetta di successi e di ottimi piazzamenti. Roberto Gianni si è infatti aggiudicato la classifica individuale del trittico dei campionati regionali CSI

martedì, 5 giugno 2018, 15:48

La giovane portacolori del GS Orecchiella Garfagnana, Cecilia Basso, 20 anni non ancora compiuti, si è classificata in seconda posizione assoluta e prima della propria categoria, laureandosi pertanto campionessa Italiana di Corsa in Montagna categoria Promesse, riportando così in Garfagnana un titolo tricolore individuale

martedì, 5 giugno 2018, 13:59

Il condottiero del GhivizzanoBorgo per la stagione 2018-2019 sarà, salvo clamorosi e impensabili colpi di scena, Guido Pagliuca, tecnico che riportò la Lucchese nei professionisti con l’epica vittoria in quel di Correggio nel maggio 2014