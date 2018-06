Sport



G.S. Orecchiella brilla ai nazionali di corsa in montagna

domenica, 10 giugno 2018, 18:40

di simone pierotti

G.S. Orecchiella Garfagnana ancora protagonista ai massimi livelli della corsa in montagna: dopo il bronzo nel campionato lunghe distanze, la squadra femminile conquista il 4° posto nella prima prova del campionato italiano assoluto di corsa in montagna. In realtà le azzurre occupano il terzo posto a pari merito con il Brancaleone Asti, con 179 punti, ma le piemontesi hanno prevalso per i migliori piazzamenti a livello individuale. Si conferma tra le migliori interpreti a livello nazionale nella categoria Promesse Cecilia Basso, terza di categoria e 25° assoluta. Molto bene anche le altre, con Annalaura Mugno 12° (reduce dall’ottimo 5° posto al Trofeo Jack Canali della scorsa settimana), Alice Vecci 27° e Meri Mucci 44°. 9° posto per la squadra maschile, con un grande Simukeka 5° assoluto, seguito da Marco Guerrucci 43°, Fabrizio Ridolfi 88°, Michael Luongo 147° e Marco Giannotti 155°.