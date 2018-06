Sport



Gli “uccellini” del GP Parco Alpi Apuano planano sul podio a Terrinca

domenica, 10 giugno 2018, 15:28

di michele masotti

Il settore giovanile del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane, impegnato in quel di Terrinca, ha confermato di avere ormai raggiunto dei consolidati livelli di eccellenza. Lo scenario è stata la 17° edizione del “Trofeo Parco Apuane”, storica gara di corsa in montagna preparata per l’occasione da Giuseppe Rossi e coadiuvato dal sodalizio biancoverde del presidente Graziano Poli. Nella competizione giovanile, una sorta di “antipasto” della prova assoluta, gli allievi degli istruttori Piero Fabbri e Aurora Casotti hanno il dato il massimo su un tracciato sali scendi da ripetere più volte, cogliendo il podio in ogni categoria.

Da segnalare la medaglia d’argento tra gli “Esordienti” maschili da Federico Luti, la vittoria di Francesca Lorenzi tra le “Allieve”, mentre hanno sfiorato la medaglia di bronzo Thomas Bertocci, sempre tra gli esordienti, e Sokaina Elarchi tra le “Esordienti” a livello femminile. Grande gioia per tutto il team biancoverde, decisamente partito con il piede giusto questa tipologia di prove. Molto calorosa è stata l’accoglienza riservata a tutti i partecipanti dagli abitanti della ridente frazione di Stazzema.