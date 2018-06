Sport



Golf Club Garfagnana protagonista nel week-end

lunedì, 4 giugno 2018, 15:04

Sabato 2 giugno la trasferta al Cimone per il triangolare con il Golf Club Monte Cimone e il Golf Club Montecatini ha visto trionfare il Golf Club Garfagnana che si è aggiudicato sei dei 12 titoli in palio. In particolare: Moreno Dini secondo netto di prima categoria; Ada Talenti e Pierluigi Barsanti al primo e secondo posto netto di seconda categoria; Cristiano Sileo e Giorgio Spadoni al primo e secondo posto netto di terza categoria; Antonio Casaroli primo senior.

Nella stessa giornata il Golf Club Garfagnana era presente con uno stand a Fornaci di Barga alla “Sagra delle Sagre” con l’obiettivo di promuovere il gioco del Golf e di far conoscere il Circolo ai presenti.

Domenica 3 giugno, invece, terzo appuntamento con la Cristian Events, il circuito nazionale Blue Jacket che in caso di vittoria prevede una finale nazionale. In una giornata stupenda i giocatori, divisi in tre categorie, si sono sfidati sul campo del Braccicorti con grande agonismo, ma nel pieno rispetto delle regole e del fair play.

Brillanti i risultati che vedono: Categoria lordo (Piero Lombardi); Prima categoria (1° Giuseppe Bresciani, 2° Zaccary Yates Bell); Seconda categoria (1°Antonio Casaroli, 2° Leonardo Moni); Terza categoria (1° Giacomo Martinelli, 2°Francesco Pedrini); Categoria senior (Lorenzo Nardini); Categoria lady (Alessandra Gualtierotti).

Piero Lombardi, Giuseppe Bresciani, Antonio Casaroli, Giacomo Martinelli, Lorenzo Nardini e Alessandra Gualtierotti disputeranno la finale italiana a fine settembre.

La prossima settimana sesta gara del campionato sociale, il “Trofeo Allegretti”.