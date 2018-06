Sport



Golf Club Garfagnana, record di presenze al "Trofeo Allegretti"

lunedì, 11 giugno 2018, 10:31

Al Golf Club Garfagnana in località Braccicorti di Pieve Fosciana, si è disputata questo week-end la sesta gara del campionato sociale, il “Trofeo Allegretti”. Nelle due giornate i 45 giocatori (record di presenze) divisi in due categorie si sono affrontati con grande sportività, nel pieno rispetto delle regole di questo gioco affascinante e complicato.

I vincitori sono riportati nella tabella allegata.





Golf Club Garfagnana “Trofeo Allegretti” Gara 6 Campionato Sociale CLASSIFICA LORDO 1° CLASSIFICATO Piero Lombardi CLASSIFICA NETTO PRIMA CATEGORIA 1° CLASSIFICATO Daniele Lenzi 2°CLASSIFICATO Daniele Biagioni 3°CLASSIFICATO Pierluigi Barsanti CLASSIFICA NETTO SECONDA CATEGORIA 1° CLASSIFICATO Andrea Moscardini 2°CLASSIFICATO Luca Tonini 3°CLASSIFICATO Denio Salotti SENIOR PRIMA CATEGORIA 1° CLASSIFICATO Mario Morganti SENIOR SECONDA CATEGORIA 1° CLASSIFICATO Ada Talenti

Il prossimo week-end il quarto appuntamento con il circuito Cristian Events la “Golden Four”. La gara prevista è una gara a coppie “4 palle la migliore”, entrambi i giocatori giocano la propria palla, per ogni buca viene assegnato il punteggio più alto ottenuto da uno dei 2 giocatori. Anche in questo caso come previsto dal circuito Cristian Events, le coppie vincitrici delle varie categorie disputeranno una finale nazionale al Riviera Golf.