Gs Orecchiella, Marco Guerrucci domina a Sassi

sabato, 2 giugno 2018, 18:26

di simone pierotti

Con l’arrivo dell’estate si corre quasi tutti i giorni e anche i podisti del G.S. Orecchiella Garfagnana sono impegnati su tutti i fronti. A soli due giorni dai campionati toscani di Arezzo, tradizionale appuntamento con la gara cittadina di 10 km a Prato con il “Trofeo Questura di Prato”: non conosce pause Girma Castelli che centra un ottimo 4° posto con il tempo di 34:32; in gara anche 40° Denis Colò, 82° Luigi Ceccarelli, 94° Abramo Forasiepi, 122° Cristian Rosi, 44° Luigi Angeli. Tra le donne 134° Oxana Shishkina. Donne protagoniste ai campionati italiani di corsa in montagna a staffetta ad Arco di Trento: la coppia formata da Annalaura Mugno e Cecilia Basso ha chiuso al 6° posto in 52:24; molto bene anche le master con il 7° posto di Jessica Perna e Gianfranca Secci.

Nuovo successo stagionale per Marco Guerrucci alla gara “Ricordiamoci di Francesco” disputata a Sassi nell’ambito del circuito Corrilunigiana. Protagoniste assolute le aquile, con il 2° posto assoluto (e 2° tra i Veterani) di Luca Diversi, grande prestazione anche di Michael Luongo, 5° assoluto. Bene anche 11° Marco Giannotti, 12° Davide Togneri, 13° Paolo Micotti. Tra gli Argento 2° posto per Silvio Toni e vittoria negli Oro per Giuseppe Monini. Tra le donne 2°Odette Ciabatti e 4° Sabrina Marangon. Prima tra le Veterane Roberta Pieroni.

Alla “Corriamo per la Solidarietà” a Quarrata 25° Federico Nesti, 29° Denis Colò, 68° Antonio Nottoli, 119° Vincenzo Zaccori. Al Trofeo Ecoabitare a Fornacette 15° Andrè Belluomini. Nella gara “Dal Mare alla Vetta” a Marina di Carrara 4° Fabrizio Ridolfi e 8° Angelo Simone.