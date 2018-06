Sport



Guido Pagliuca nuovo allenatore del GhiviBorgo

martedì, 5 giugno 2018, 13:59

di michele masotti

Il condottiero del GhivizzanoBorgo per la stagione 2018-2019 sarà, salvo clamorosi e impensabili colpi di scena, Guido Pagliuca, tecnico che riportò la Lucchese nei professionisti con l’epica vittoria in quel di Correggio nel maggio 2014. I dirigenti biancorossi sono stati abili a cogliere questa occasione per ingaggiare una figura che alza, giocoforza, le ambizioni dei “colchoneros” della Media Valle per il quarto campionato di Serie D della propria storia. Pagliuca, liberatosi per motivi lavorativi dall’impegno che aveva preso con il Sestri Levante, ha accettato la corte della società del presidente Nieri per sostituire Simone Venturi, migrato a Montevarchi. La soluzione al rebus dell’ambita panchina del GhiviBorgo permetterà l’ufficializzazione, quanto prima possibile, delle conferme di alcune pezzi pregiati come Masini, Di Paola e Gemignani che costituiranno l’asse portante di questa formazione. Compiuta questa operazione, Pagliuca traccerà le linee guida con il direttore sportivo Rodolfo Marracci per l’identikit dei nuovi innesti.

È superfluo specificare come il nome di Pagliuca, uno che in D sa come si vincono i campionati, vedasi le sue esperienze a Lucca e Borgo a Buggiano, possa essere di richiamo per tanti giocatori di livello e con cui hanno già lavorato in altri lidi. Il 42enne allenatore livornese è affamato da una grande sete di rivalsa dopo il fulmineo esonero, erano passate solo due giornate, della scorsa stagione da parte del Real Forte Querceta. Guido Pagliuca è sì un allenatore dal carattere incandescente ma sarebbe sbagliato ridurre le sue qualità a solo questo aspetto. L’allenatore di Cecina ha dimostrato di preparare molto tatticamente le partite e di sapere mettere bene in campo le sue squadre.