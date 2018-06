Il Margine Coperta vince il 2° Trofeo Simply Market superando in finale l’ottimo Castelnuovo

Altri articoli in Sport

lunedì, 4 giugno 2018, 15:04

Ricco e positivo week-end per il Golf Club Garfagnana che sabato 2 giugno ha trionfato in trasferta al Cimone per il triangolare con il Golf Club Monte Cimone e il Golf Club Montecatini ed era presente con uno stand a Fornaci di Barga alla “Sagra delle Sagre”.

domenica, 3 giugno 2018, 22:27

Splendida prova di Paolo Bartolomei, centrocampista dei veneti e originario di Valle di Ottavo, con due gol ha condotto i suoi compagni alla semifinale play-off che mettono in palio il terzo e ultimo posto per la Serie A 2018-2019

sabato, 2 giugno 2018, 18:26

Nuovo successo stagionale per Marco Guerrucci alla gara “Ricordiamoci di Francesco” disputata a Sassi nell’ambito del circuito Corrilunigiana. Protagoniste assolute le aquile, con il 2° posto assoluto (e 2° tra i Veterani) di Luca Diversi, grande prestazione anche di Michael Luongo, 5° assoluto

venerdì, 1 giugno 2018, 14:42

Il Cefa Basket Castelnuovo riparte da Michele Rocchiccioli. Terminato il campionato di Promozione con l’avventura ai playoff, la società del presidente Vincenzo Suffredini ha subito voluto blindare il giovane e vincente tecnico anche per la prossima stagione

venerdì, 1 giugno 2018, 14:40

“Porte aperte gialloblu” è il titolo di una serata organizzata dall’Unione Sportiva Castelnuovo presso la Sala Suffredini martedì 12 giugno alle 21. Una serata di incontro e condivisione con la popolazione e con chiunque, per qualsiasi ragione, voglia avvicinarsi ed entrare attivamente a far parte della “famiglia” gialloblu

venerdì, 1 giugno 2018, 08:29

Sono aperte le iscrizioni al 40° Rally Alta Val di Cecina gara valevole per il Campionato Regionale ACISPORT, il Campionato Sociale Rally AC Pisa e il premio Rally AC Lucca