Ottimi tempi per gli atleti del Gruppo Marciatori Barga

venerdì, 8 giugno 2018, 15:38

A soli due giorni dai campionati toscani di Arezzo, tradizionale appuntamento con la gara cittadina di 10 km a Prato con il “Trofeo Questura di Prato”: non conosce pause Girma Castelli che centra un ottimo quarto posto assoluto con il tempo di 34:32. Nuovo successo stagionale per Marco Guerrucci alla gara...

giovedì, 7 giugno 2018, 17:15

Domenica 10 giugno, alle 15, il campetto di Piandicerreto ospiterà la 3° edizione di “Ricordiamoli”, una giornata di sport e amicizia organizzata dagli amici dei compianti Mirco e Roberto Fanani. Il ricavato dell’evento sarà devoluto per la ristrutturazione della chiesa di Piandicerreto

giovedì, 7 giugno 2018, 09:06

La formazione gialloverde, infatti, ha concluso il campionato di "Terza serie amatori" al secondo posto conquistando la promozione diretta nella "Seconda serie dilettanti", traguardo mai raggiunto prima in 17 anni di storia

mercoledì, 6 giugno 2018, 18:46

Siamo arrivati ai nastri di partenza per il "Torneo Cucche di calcio a sette 2018" organizzato dall'ASD Pontecosi Lagosì, in collaborazione con il circolo ANSPI, che si svolgerà, in notturna, presso il campo sportivo di Pontecosi

mercoledì, 6 giugno 2018, 18:24

Il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane è riuscito a issare il suo vessillo anche sulle Dolomiti. Bella vittoria di Paul Tiongik alla “Cortina-Dobbiaco”, una classica del panorama nazionale che ha visto presentarsi ai nastri di partenza tanti atleti internazionale

martedì, 5 giugno 2018, 15:51

Week-end di gare ancora più ricco del solito per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane che ha fatto incetta di successi e di ottimi piazzamenti. Roberto Gianni si è infatti aggiudicato la classifica individuale del trittico dei campionati regionali CSI