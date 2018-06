Sport



Roberto Gianni vince il trittico dei campionati CSI

martedì, 5 giugno 2018, 15:51

di michele masotti

Week-end di gare ancora più ricco del solito per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane che ha fatto incetta di successi e di ottimi piazzamenti. Roberto Gianni si è infatti aggiudicato la classifica individuale del trittico dei campionati regionali CSI. Il portacolori del sodalizio biancoverde ha sbaragliato la concorrenza nella categoria degli Amatori A, riservata agli atleti sopra i 35 anni di età. Risultato che è stato il logico frutto di una costanza di prestazioni sciorinate in tutte e tre le prove (cross, pista e strada), nelle quali venivano sommate i relativi punteggi in base ai piazzamenti. La prima tappa di questa vittoria è stata la campestre di Prato, datata 20 gennaio, dove Roberto Gianni è stato protagonista di una brillante gara sulla sua superficie preferita. Di seguito ci sono state le prove su pista sui 5000 metri (19 maggio) e infine quella su strada sul rovente asfalto di San Rossore. In terra pisana Gianni è stato bravissimo nel respingere gli assalti dei suoi diretti avversari e mantenere la leadership nella classifica generale.

San Rossore ha fatto da teatro alla “1° Corri nel parco”, gara di 81, km e valida anche come settima prova del Criterium podistico toscano. Competizione che si è dipanata su di un percorso interamente pianeggiante e asfaltato, quasi completamente rettilineo, eccetto un’unica inversione di marcia. Numerosa e di qualità la partecipazione dei podisti sotto un caldo sole. In campo maschile c’è stato il dominio del forte Leo Paglione (Virtus Campobasso), capace di imporsi in solitario con il tempo di 24’48’’ davanti al bravo Daniele Del Nista (Atletica Virtus Lucca). Podio che è stato completato da Daniele Conte, alfiere dell’Atletica Livorno. Venendo in casa Parco Alpi Apuane, il 6° posto assoluto di Lorenzo Checcacci è valso al runner livornese il successo nella categoria “Senior”, riservata a coloro che hanno compiuto almeno 40 anni. Categoria nella quale i podisti biancoverdi hanno monopolizzato l’intero podio, grazie all’argento di Davide Ferrini e al bronzo di Igor Marracci. Anche tra i “Veterani” il successo è arriso al GP Parco Alpi Apuane grazie a Nicola Matteucci (28’03’’); nella medesima serie da evidenziare la sesta piazza di Marcello Bernardini. Altri buoni risultati sono giunti da Marco Mazzei (11° tra gli Amatori), Nicola Ciardelli, Mimmo Marino, Roberto Gianni e Marco Mattei. In campo femminile, dove la vittoria assoluta è andata a Margherita Cibei (Atletica Alta Toscana), ancora una grande prova per Paola Lazzini che ha colto un lusinghiero 7° posto assoluto e ottenendo al tempo stesso anche la medaglia di bronzo nella categoria “Senior”.