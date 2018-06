Sport



Simone Pierotti (G.S. Orecchiella) secondo alla mezza maratona di Montecatini

domenica, 10 giugno 2018, 19:04

Risultato di prestigio per il fondista del G.S. Orecchiella Garfagnana Simone Pierotti, che alla prima edizione della mezza maratona Decaterme di Montecatini sale sul podio, con un bel secondo posto. Risultato che conferma l’ottimo 2018 di Pierotti, più volte sul podio in questi primi mesi. 1:19:28 il tempo finale, un tempo importante considerando il percorso nervoso con diversi tratti di salita, oltre al caldo della stagione. Circa 300 i partecipanti alla gara, con partenza dallo stadio Mariotti, oltre ad un altro buon numero che hanno partecipato alla 10 km.

Gara tatticamente indiscutibile quella del podista garfagnino che è rimasto alle spalle del gruppo di testa nella prima metà del percorso. Passato al quarto posto al giro di boa, Pierotti ha sfruttato i viali cittadini per aumentare il ritmo ed avvicinarsi ai tre fuggitivi, ovvero il favorito Badiani, Ria e Giani. Il distacco si è assottigliato fino all’attacco decisivo al 14° km, in un tratto di salita. Ripresi e staccati Ria e Giani, Pierotti ha agganciato il battistrada Badiani. I due atleti se ne sono andati nei km successivi, con Badiani che ha resistito agli attacchi del podista del G.S. Orecchiella per poi staccarlo al 18° km. Pierotti ha proseguito la sua azione, mantenendo agevolmente il 2° posto. Vittoria a Federico Badiani, portacolori della società di casa Montecatini Marathon, e 3° posto per Giani, giovane talento della stessa società locale. 4° posto per Roberto Ria e 5° per Giacomo Tempesti.