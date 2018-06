Sport



Super De Nevi conquista Varese Ligure, il cavaliere Simi d’oro in Val D’Orcia

lunedì, 11 giugno 2018, 14:01

Week-end ricco di appuntamenti e, come sempre, di grandi soddisfazioni per il GP Parco Alpi Apuane: dalla pista alla strada i ragazzi di Graziano Poli sono stati protagonisti e hanno fornito ottime prestazioni.



Sabato 9 giugno un ritrovato Giacomo Verona ha corso i 1500 metri del “Gran Prix Toscano FIDAL” con l’ottimo riscontro cronometrico di 4’1’’67, terminando la prova come quarto assoluto; a Castellina Marittima, al “Criterium Podistico Toscano”, ottimo bronzo assoluto per Lorenzo Checcacci, bronzo di categoria per Marco Mazzei (7 assoluto) e buona prova per Marco Mattei (42 assoluto); in Val d’Orcia, al giro a tappe locale, Claudio Simi ha vinto la propria categoria terminando complessivamente nella top 20 del giro; a Madrid, un ottimo Simone Ferrali ha conquistato l’argento di categoria e il quarto posto assoluto.



Domenica 10 giugno a Montecatini, alla prima edizione della “Decaterme Half Marathon”, buone prestazioni per Adriano Mattei (17 assoluto), Michelangelo Fanani (30 assoluto) e Riccardo Durano (37 assoluto); a Pistoia, alla “Strasantomoro”, buone prove per Andrea Massari (9 assoluto), Lido Lucchesi (16 assoluto) e quarto posto di categoria per Claudio Simi; a Varese Ligure ha brillato Marco De Nevi, che si è imposto nella “12 km del Biologico”, confermando l’ottimo momento di forma; al “Pania Vertical Race”, da sottolineare le prestazioni di Francesco Frediani (argento di categoria), Luca Lombardi (4 assoluto), Riccardo Picchi (11 assoluto), Erica Togneri (4 assoluta), Francesco Barbi (6 veterano), Riccardo Cheli (16 veterano) e Giuseppe Canale; a Fossola, alla prova del “Corrilunigiana”, buone prove di Simone Carlini, Alessandro Marlia e Maurizio Folegnani.