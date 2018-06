Sport



Una doppietta del borghigiano Bartolomei trascina il Cittadella in semifinale

domenica, 3 giugno 2018, 22:27

di michele masotti

I giocatori e i tanti tifosi del Bari, saliti al “Tombolato” di Cittadella con la speranza di proseguire il cammino verso la promozione, crediamo che difficilmente si scorderanno della splendida prova di Paolo Bartolomei, centrocampista dei veneti e originario di Valle di Ottavo che con due gol che definire splendidi, in particolare il secondo, pare riduttivo ha condotto i suoi compagni alla semifinale play-off che mettono in palio il terzo e ultimo posto per la Serie A 2018-2019. Il 2-2 finale, maturato dopo i supplementari, ha premiato il Cittadella in virtù del 6° posto, contro il 7° dei galletti, conquistato dopo le 42 giornate di campionato. Si tratta del punto più alto della storia del club allenato da Venturato: nella scorsa stagione i granata si fermarono ai quarti di finale. Il prossimo ostacolo sulla strada di una storica promozione, sarebbe la prima, nel massimo campionato sarà il Frosinone. I ciociari, in virtù della migliore posizione ottenuta in stagione regolare, avranno dalla loro l’opportunità di passare con due pareggi ma, dando un’occhiata all’andamento degli ultimi mesi, la sfida con il Cittadella potrebbe essere particolarmente equilibrata.

Tornando al match di Paolo Bartolomei, va detto che il classe 1989 non è nuovo a queste soluzioni balistiche dall’alto coefficiente di difficoltà. Per avere ulteriori informazioni prego rivolgersi a Strakosha, numero uno della Lazio impallinato da una punizione negli ottavi di finale di Coppa Italia dello scorso 14. Già, i calci di punizione. Se nei tre gol siglati nelle 31 volte in cui è sceso in campo in cadetteria quest’anno, Bartolomei ha deciso di colmare questa “lacuna” con la potente punizione che ha incenerito il portiere pugliese. Correva il minuto numero 58 e l’1-1 era così servito. La doppietta personale, ossia il punto del momentaneo 2-1, deve essere annoverato nella categoria dei gol d’autore. Il numero 16 di Valle di Ottavo ci riprova su punizione, pallone che sbatte sulla barriera e che si impenna. Bartolomei si coordina di nuovo e lascia partire una volee che va a morire all’incrocio dei pali. Il pareggio subito in zona cesarini allunga la partita di altri 30’ ma il Cittadella stacca ugualmente il pass per la semifinale.

Prossimo appuntamento per Paolo Bartolomei e il suo Cittadella mercoledì 6 giugno, questa volta alle ore 20:45 e sempre al Tombolato, per il match di andata con il Frosinone. Dopo Giovanni Di Lorenzo, promosso in A con l’Empoli dei record, un altro calciatore della nostra zona ha compiuto un altro passo verso l’Olimpo del calcio italiano.