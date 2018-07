Sport



Il calcio toscano di nuovo in auge

giovedì, 26 luglio 2018, 15:15

La Toscana ed il calcio: un connubio che rasenta la perfezione, capace di sfornare talenti, in campo ed in panchina, che hanno scritto la storia del calcio italiano e mondiale. Basti pensare ai successi ottenuti negli ultimi anni da Massimiliano Allegri, capace di portare la Juventus a raggiungere il record di sette scudetti consecutivi in Italia ed a sfiorare per ben due volte la Champions League. Ma ora con il colpo CR7 tutti i siti specializzati in quote, come ad esempio Sky Bet Italia, l'obbiettivo europeo è sicuramente più alla portata.

Se Allegri ha alzato Coppa Italia e campionato, non possiamo non menzionare il calcio spettacolo del toscanaccio Maurizio Sarri, passato dalla panchina del Napoli a quella del Chelsea dopo tre anni di gol, spettacolo ed interviste mai banali. Così il calcio toscano dimostra di essere vivo e brillante, anche per quanto riguarda i club. La prossima Serie A, infatti, ritroverà il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli, e le due squadre si preparano per stupire gli addetti ai lavori.

Dopo il travolgente cammino in Serie B che ha portato l'Empoli di nuovo in Serie A, il club azzurro si appresta a vivere una stagione entusiasmante sotto la guida di mister Aurelio Andreazzoli, che ha rinnovato con i toscani per altre due stagioni. L'obiettivo, chiaramente, è la salvezza, da raggiungere però attraverso il bel gioco e tanti giovani in rampa di lancio, proprio come scritto nel dna del club toscano. Sfumato il colpo Gerson, che è andato in prestito alla Fiorentina dalla Roma, l'Empoli cerca una valida alternativa al brasiliano: il nome più quotato resta quello di Leonardo Capezzi. Il centrocampista classe '95, cresciuto nella Fiorentina e messosi in luce con il Crotone, è di proprietà della Sampdoria, dove gioca poco. La dirigenza empolese sta cercando di chiudere la trattativa. Piacciono anche Andrea Barberis del Crotone e Afriyie Acquah del Torino.

L'altra toscana impegnata nel prossimo campionato di Serie A sarà la Fiorentina di mister Pioli. La squadra gigliata, dopo il bel campionato dello scorso anno, punta ad una nuova qualificazione in Europa. L'obiettivo primario della società è quello di resistere alle offerte per i gioielli di casa, a partire da Chiesa. Per l'esterno si sono fatte avanti Inter, Napoli e Juventus, ma i Della Valle hanno deciso di tenersi stretto il fortissimo esterno d'attacco sul quale punta tanto anche il neo Ct della Nazionale, Roberto Mancini. Per potenziare la squadra, intanto, il diesse Pantaleo Corvino ha puntato il talento croato Marko Pjaca. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Corvino all'inizio della settimana prossima proverà a chiudere l'affare con la Juventus. Per la fumata bianca la Fiorentina dovrà andare oltre il semplice prestito con diritto di riscatto. Sul croato è forte l'interesse della Sampdoria. Se l'affare non dovesse andare in porto, le alternative portano a De Paul dell'Udinese ed El Shaarawy della Roma. Si tratta, comunque, di calciatori capaci di spostare gli equilibri della squadra viola in vista del prossimo campionato dove l'obiettivo è la qualificazione in Europa League.