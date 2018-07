Sport



Ritorna la "Salita della Garfagnana" sul tratto Gragnana-Varliano

mercoledì, 25 luglio 2018, 16:40

Ritorna la Salita della Garfagnana il 4-5 agosto sul tratto stradale della SR 445 da Gragnana a Varliano. Un gradito ritorno del CIVS, al sesto impegno stagionale, in una zona che attende l'evento e lo spettacolo offerto dai piloti impegnati nelle diverse categorie: dalle pit bike alle moto d'epoca passando per sidecar, quad e tutte le moto moderne.

Un weekend di motori e road race condito dall'ospitalità garfagnina pronta ad accogliere piloti e pubblico e fare conoscere loro i luoghi e i sapori della Toscana. Nelle serate di venerdì e sabato saranno presenti stand gastronomici e musica della Pro Loco locale, per festeggiare al meglio l'appuntamento nazionale.

L'organizzazione sta lavorando a pieno ritmo sulla preparazione del percorso e su tutti gli aspetti necessari a offrire il miglior servizio a piloti e pubblico. Diverse le aree dove gli appassionati potranno vedere la gara e campeggiare per tutto il weekend.

Il Civs prenderà ufficialmente il via sabato pomeriggio alle ore 14 con le prove libere che termineranno alle ore 18, mentre nella mattinata di sabato verranno espletate le verifiche sportive e tecniche. Domenica il via è previsto per le ore 9 con le prove libere, a seguire la sessione di qualifica. Nel pomeriggio, dalle 14 lo start della prima manche e alle 16 il via della seconda gara. Un programma intenso per un weekend da non perdere in una delle zone più caratteristiche del campionato italiano.

A fianco delle categorie CIVS la Crono Climber, che con la formula basata sulla regolarità è ideale per avvicinarsi alle gare su strada.

Le iscrizioni sono aperte. Chi non avesse ancora provveduto, può farlo attraverso il sistema sigma della Fmi oppure spedire modulo a motoclubducale@libero.it, fax 0521-983744.

La quota d'iscrizione alle singole categorie è quella del regolamento FMI. Gli estremi per il pagamento a mezzo bonifico bancario sono:

Moto Club Ducale Banca Popolare dell'Emilia Romagna AG 4 Parma IBAN: IT51Y0538712701000000687679

Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, il costo è di 10 euro, biglietto unico.