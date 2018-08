Al Braccicorti la seconda gara della “Coppa Comune di Pieve Fosciana”

Altri articoli in Sport

mercoledì, 29 agosto 2018, 16:41

Ulteriore beffa per il Pieve Fosciana, prima assoluta nella lista delle formazioni da ripescare, che, dopo l’assoluzione del Firenze Ovest (partirà con -7 e con il presidente squalificato per 2 anni nda) vede così sfumare anche questa opportunità per disputare il prossimo campionato di Promozione

mercoledì, 29 agosto 2018, 16:28

Nella categoria Juniores per il 33° Torneo "Paolo Galli" vittoria in rimonta del Viareggio 2014 contro il Migliarino Vecchiano, vittoria che tiene accese le speranze (concrete) di passaggio del turno. Nella seconda gara il Seravezza Pozzi del nuovo mister Alessio Bechelli grazie al pareggio conquistato con il Castelnuovo Garfagnana accede...

mercoledì, 29 agosto 2018, 14:11

Per questa particolare manifestazione, vengono assegnati per ogni categoria 1 punto al primo classificato, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo e cosi di seguito. Per la classifica finale sono risultati vincitori coloro che hanno totalizzato la somma più bassa.

martedì, 28 agosto 2018, 21:59

Gli atleti del Gruppo Marciatori Barga hanno partecipato domenica 19 agosto alla gara Isola Santa-Careggine di 15 km, domenica 26 agosto al Trofeo Appennino Tosco-Emiliano di 9 km. e, sempre domenica, a Lizzano Belvedere (Bo) alla Cinque passi in Val Carlinadi km 18,500

martedì, 28 agosto 2018, 09:40

Determinazione e passione. Forte di queste doti, Stefano Mango prosegue la sua straordinaria avventura nel mondo del motociclismo paralimpico. Domenica 26 agosto ha gareggiato al circuito del Mugello nella seconda gara della International Bridgestone Handy Race, nella categoria 600, assieme ai centauri più forti del mondo

lunedì, 27 agosto 2018, 16:43

Domenica 26 agosto si è rinnovato l’appuntamento con il Trofeo Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano gara Fidal Toscana di corsa in montagna, giunto alla nona edizione, 9° memorial Dottor Umberto Poggi e 1° memorial Annibale Giovannini.