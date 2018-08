Sport



Alla Lucchese il 7° “Memorial Mauro Marchini”

sabato, 25 agosto 2018, 20:34

di michele masotti

0-1

Castelnuovo: Niccolò Baroni (46’ Leon), Picchi (65’ Gaddi), Balsotti (46’ Turri), Ceciarini (65’ Da Prato), Marchetti, Pieroni, Filippi (65’ Lorenzo Micchi), Biagiotti (46’ El Haoudi), Martinelli (65’ Matteo Micchi), Cecchini e Bosi (46’ Berrettini) A disposizione: Inglese Allenatore: Riccardo Contadini

Lucchese: Falcone, Palumbo (46’ Papini), Favale, Madrigali, Riccardo Martinelli, De Vito, Strechie (46’ Lombardo), Greselin (46’ Bernardini), Jovanovic (55’ Bortolussi), Provenzano e Sorrentino (65’ Riccardo Baroni) A disposizione: Aiolfi, Isola, Ghinassi, Nieri e Palmese Allenatore: Giancarlo Favarin

Arbitro: Coppini (Assistenti Cerelli e Capparini)

Marcatori: 22’ Favale

Note: Calcio d’angolo 3-7

Va alla Lucchese l’edizione numero sette del “Memorial Mauro Marchini”, consueto trofeo di fine estate dedicato all’indimenticato presidente del Castelnuovo, principale artefice della scalata che ha portato il club del capoluogo garfagnino dalla Prima alla C2. È stato un test utile per Giancarlo Favarin che ha potuto, oltre che mettere ulteriore benzina nelle gambe dei suoi ragazzi, testare immediatamente gli ultimi tre arrivati, Falcone, Jovanovic e Strechie. Con il mercato ancora aperto, la nuova chiusura è stata fissata per il 31 agosto, e con il campionato che incomincerà il prossimo 16 settembre, alcuni difetti di “produzione” devono essere limati (su tutti il rifornimento alle punte nda) ma abbiamo evidenziato dei progressi dal punto di vista della circolazione della sfera, apparsa più fluida rispetto alle ultime uscite. Risposte positive sono giunte anche per il Castelnuovo. A sette giorni dalla prima uscita stagionale, per Contadini, privo di Casci e bomber Gori, le notizie positive arrivano dalla organizzazione tattica di livello e dalle prove dei singoli Cecchini, Filippi e dai due giovani classe 2000 El Haoudi e Berrettini, quest’ultimo arrivato in prestito proprio dalla Lucchese.

Il 4-3-3 è il modulo prescelto da Contadini che si affida al tridente offensivo composto da Martinelli, Bosi e Filippi. Consueto 3-5-2 per mister Favarin che affida le chiavi della regia al classe 2000 Strechie: in attacco spazio alla forza fisica di Jovanovic e Sorrentino, con l’ex Juve Stabia che si abbassa, spesso e volentieri, sulla linea dei centrocampisti avversari per ostacolare la circolazione della palla.

Al 2’ discesa in area rossonera di Filippi che viene fermato dalla scivolata di De Vito. I ragazzi di Contadini reclamano un penalty per il tocco con il braccio dell’ex difensore del Monopoli. La circolazione della palla della Lucchese con Strechie che detta i tempi della manovra, giocando a due tocchi. Al minuto numero ventidue Pantera in vantaggio. Jovanovic recupera un pallone vagante al limite dell’area gialloblù e premia con un colpo di tacco l’inserimento di Favale che davanti a Niccolò Baroni non sbaglia. Sessanta secondi lo stesso Favale sfiora il bis calciando a lato un traversone dalla destra di Palumbo. Un tiro cross dell’esterno destro rossonero viene smanacciato a lato dal numero uno del Castelnuovo. Nella squadra di Favarin hanno ben impressionato, oltre all’autore del gol, i due neo acquisti Jovanovic e Strechie. Buona anche la tenuta del campo del Castelnuovo.

Nella ripresa i ritmi della gara, giocoforza, calano sensibilmente. Favarin inserisce Bernardini, Lombardo e Papini in luogo di Strechie, Greselin e Palumbo. Contadini, invece, getta nella mischia Leon, El Haoudi, Berrettini e Biagioni. Poche le occasioni da segnalare da ambedue le parti. La più significativa arriva al 63’. Super intervento di Leon che toglie dalla porta il colpo di testa ravvicinato di Bortolussi sulla punizione calciata dalla destra da Mattia Lombardo.

Nei prossimi giorni verranno rese note le ultime amichevoli della Lucchese in vista del debutto in campionato. Per il Castelnuovo, invece, è già tempo di prima ufficiale contro il Camaiore sabato prossimo per l’andata del primo turno di Coppa Italia.