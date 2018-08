Altro giovane per il Castelnuovo: dalla Lucchese arriva Alberto Berrettini

Altri articoli in Sport

sabato, 11 agosto 2018, 15:03

Atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana protagonisti in tutte le discipline, a partire dal trail, molto in voga negli ultimi anni. Marco Gori, atleta in forte crescita, dopo il titolo toscano di corsa in montagna, si aggiudica il Trail del Pesce sotto le stelle cadenti corso a Stiava, con il tempo...

giovedì, 9 agosto 2018, 20:27

I rossoneri, in parte rivoluzionati nell’undici titolare, hanno superato di misura il Castelnuovo, club che milita in Eccellenza e del quale Giancarlo Favarin ha scritto luminose pagine di storia, vedi promozione in C2 nella stagione 1998-1999, del sodalizio del capoluogo garfagnino

giovedì, 9 agosto 2018, 09:05

I due conduttori lucchesi confermano entrambi lo status di capofila grazie al punteggio conquistato sulle strade della recente "Coppa Città di Lucca". Grande soddisfazioni per il record di adesioni: sfondato il "tetto" dei 180 iscritti alla serie

mercoledì, 8 agosto 2018, 17:21

Sono stati trenta giorni, a livello tennistico, da incorniciare per Fabio Biagioni, alfiere del Tennis club Castelnuovo. Il classe 1991, superati i problemi alla spalla destra che ne avevano pesantemente rallentato l’attività agonistica nel 2017, ha lasciato le briciole ai suoi avversari vincendo tre tornei consecutivi di 4^ categoria

mercoledì, 8 agosto 2018, 14:04

Sabato 4 e domenica 5 agosto al Golf Club Garfagnana di Pieve Fosciana, si è disputata la decima gara del campionato sociale, il “Trofeo Circolo dei Forestieri”. Mercoledì 8 agosto, invece, è previsto il primo appuntamento "Pro-Rwanda", una gara su 12 buche con lo scopo di raccogliere fondi da destinare...

mercoledì, 8 agosto 2018, 12:38

La A.S. Lucchese Libertas sfiderà l'U.S. Castelnuovo Calcio, compagine militante nel campionato di Eccelenza, in una gara amichevole che si disputerà giovedì 9 agosto alle ore 17.30 presso il campo sportivo de 'Il Ciocco', dove i rossoneri stanno svolgendo il ritiro pre-campionato