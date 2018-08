Sport



Ancora test per il Castelnuovo: il 18 i Diavoli Neri e il 25 Memorial Marchini contro la Lucchese

venerdì, 17 agosto 2018, 08:44

di simone pierotti

Sta per terminare la terza settimana di preparazione per il Castelnuovo di mister Riccardo Contadini: domani, sabato 18 agosto, i gialloblu affronteranno, inizio ore 17:30, allo stadio “Nardini” i Diavoli Neri in un test amichevole. E’ la quarta uscita estiva per i garfagnini, la prima di fronte al pubblico amico, contro una formazione di categoria inferiore ma di buon livello. Peraltro la squadra di Gabriele Zuddas si è già tolta lo sfizio di battere i gialloblu nel triangolare di Casatico domenica scorsa. Calcio d’estate, si sa, i risultati contano poco o nulla: il Castelnuovo è peraltro alle prese con alcuni acciacchi e il “faro” dell’attacco, Gabriele Gori, sarà a disposizione soltanto dal mese di settembre, una volta terminati gli impegni con il beach soccer.

Intanto è stata fissata un’importante amichevole contro la Lucchese: sabato 25 agosto, ore 18, i gialloblu affronteranno i rossoneri di Favarin di fronte al pubblico amico, con la partita che sarà valida per il 7° trofeo Memorial Mauro Marchini. Da domenica 2 settembre si farà sul serio, con la gara di andata del primo turno di Coppa Italia, contro il Camaiore al Nardini.

Dopo gli arrivi di Martinelli e Berrettini nel reparto offensivo, il d.s. Valiensi è alla ricerca degli ultimi tasselli: mancano ancora un portiere e un centrocampista, magari giovane.