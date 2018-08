Sport



Badesse riammesso in Eccellenza, ma la Promozione resta a 15. Fiori: “Una roba mai vista”

mercoledì, 29 agosto 2018, 16:41

di michele masotti

La tormentata estate del calcio toscano, scosso dallo scandalo delle partite truccate nei campionati di Eccellenza e Promozione annata 2016-2017, si è arricchita di un ulteriore e inatteso capitolo. Il collegio del Coni, presieduto dall’ex ministro degli esteri Franco Frattini, ha accettato il ricorso del Badesse. Il club senese, retrocesso sul campo nell’ultima stagione in un girone che comprendeva anche la Sestese (team maggiormente coinvolto in questa inchiesta nda), può esultare così per la riammissione in sovrannumero nel campionato di Eccellenza che scatterà tra due domeniche. E allora, a questo punto, sarebbe stato il più naturale degli sviluppi che per completare l’organico di 16 squadre in Promozione fosse stato effettuato un ripescaggio.

Peccato che le cose apparentemente semplici e, sulla carta, scontate, non piacciano al calcio italiano a tutte le latitudini. Per avere una testimonianza concreta basta vedere il pastrocchio della Serie B a 19 squadre e che tra sette giorni potrebbe tornare a 22. Tacciamo, per amor di patria, sulla situazione della Serie C che dovrà ancora attendere poco meno di 20 giorni per scendere in campo e due settimane per conoscere gironi e calendari. Come annunciato sulla nostra testata dal presidente della Figc Toscana Paolo Mangini, un girone della Promozione 2018-2019 sarà composto, per problemi temporali secondo i vertici toscani, da sole 15 compagini.

Un ulteriore beffa per il Pieve Fosciana, prima assoluta nella lista delle formazioni da ripescare, che dopo l’assoluzione del Firenze Ovest (partirà con -7 e con il presidente squalificato per 2 anni nda) vede così sfumare anche questa opportunità per disputare il prossimo campionato di Promozione. L’estate dei biancorossi è trascorsa all’insegna dell’attesa di conoscere quale categoria avrebbero disputato. “Francamente un campionato di Promozione di sole 15 formazioni è una cosa mai vista” – è il commento di Francesco Fiori, tecnico del Pieve Fosciana- “Noi eravamo e siamo tuttora pronti per un campionato così prestigioso, considerando anche il fatto che in questi tre mesi siamo stati alla finestra in attesa delle decisioni che sarebbero maturate. Credo che altre formazioni, delle serie inferiori, sarebbero state ben liete di essere ripescate a fine agosto.”

L’allenatore pievarino ha un pensiero per tutto l’ambiente biancorosso. “Mi dispiace per i miei ragazzi, per la società e per tutti i nostri tifosi che avrebbero meritato l’opportunità di confrontarsi con una categoria superiore.”- ha dichiarato Fiori- “L’amarezza per il mancato ripescaggio non deve cancellare minimamente il grande orgoglio che proviamo per quanto di bello abbiamo fatto nella scorsa stagione.”

La Prima Categoria 2018-2019 si preannuncia un torneo particolarmente equilibrato e con tante formazioni che hanno compiuto un mercato importante e che mirano al salto di categoria. Tutto ciò non spaventa Francesco Fiori, pronto a scommettere nuovamente sui suoi ragazzi. “Ci aspetta una stagione lunga e difficile. Certamente daremo sempre il massimo in ogni appuntamento, perché la gente che ci sostiene si merita una squadra che dia tutto in campo.”