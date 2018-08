Sport



Castelnuovo, colpo a centrocampo: preso l'ex Lammari Noah

domenica, 26 agosto 2018, 16:10

di michele masotti

A ridosso del 7° “Memorial Mauro Marchini”, la dirigenza del Castelnuovo ha presentato il suo ultimo nuovo acquisto, il centrocampista classe 1997 Noah Dorudola. L’ex Lammari si è allenato, sin dall’inizio della preparazione, con il team di Riccardo Contadini mettendo in mostra la sua grande rapidità. Il direttore sportivo Massimo Valiensi, quindi, ha provveduto al tesseramento di questo esterno di centrocampo, che all’occorrenza può agire anche come ala nel 4-3-3 che Filippi e compagni stanno provando con una certa insistenza in questo primo mese di stagione.

Un innesto che permetterà all’allenatore gialloblù di aumentare le rotazioni nel reparto offensivo. Noah ha saltato l’amichevole di lusso contro la Lucchese per un risentimento muscolare. La sua presenza non dovrebbe essere in dubbio per la prima uscita ufficiale in Coppa Italia contro il Camaiore. “Noahmi è stato segnalato da Pierluigi Pucci che lo avevo seguito da vicino durante le sue annate a Lammari.” – ha affermato il ds Massimo Valiensi- “Abbiamo voluto testarlo in preparazione e siamo rimasti soddisfatti delle sue qualità. Potrà darci una grossa mano.”

Noah, residente a Lucca, è da due anni che è in Italia. In Nigeria aveva giocato nelle cosiddette academy, l’equivalente dei nostri settori giovanili. “Ho giocato a Lammari per più di un anno e mezzo.” – ci ha raccontato il neo gialloblù- “Per i primi mesi mi sono diviso tra prima squadra e juniores regionale, poi ben presto ho militato soltanto con i più grandi. Nella scorsa stagione ho realizzato 3 gol. Qui a Castelnuovo sono stato accolto molto e mi sono integrato alla grande con i nuovi compagni. I miei idoli? Ho ammirato tanto Oba Oba Martins, ex attaccante dell’Inter, e Jay Jay Okocha, ex capitano della nazionale del mio paese.”