Sport



Due calciatrici di Castelnuovo giocheranno nello Spezia in Serie C

sabato, 18 agosto 2018, 15:50

di simone pierotti

Due calciatrici di Castelnuovo, Clizia Lehmann e Benedetta Tognarelli giocheranno nella prossima stagione nello Spezia. Dopo aver militato diversi anni nella compagine lucchese, Clizia e Benedetta hanno valutato diverse offerte da parte di alcune squadre come Pistoiese, Florenzia e Pontedera ed hanno deciso di intraprendere una sfida nuova con il La Spezia.

Per le ragazze la scelta è stata determinata dal fatto che sono state colpite dall’atteggiamento in cui si sono presentati i vertici della squadra, dall’ambiente molto professionale che si respira, dalle strutture meravigliose e soprattutto dal progetto ambizioso di creare una squadra vincente che li possa permettere il salto di categoria in breve tempo.

La squadra femminile da quest’anno è stata affiliata a quella maschile che milita nel campionato di serie B, ed avrà a disposizione lo splendido centro sportivo “Bruno Ferdeghini” Intels Training dotato di tutti i confort e attrezzature. Dopo la rivoluzione effettuata nel calcio femminile con l’introduzione di una nuova categoria, “l’eccellenza”, il La Spezia quest’anno affronterà l’impegnativo campionato di serie C nazionale e dovrà affrontare squadre non solo liguri, ma piemontesi, lombarde e sarde. Le toscane le affronterà solo in occasione della coppa Italia.

Clizia Lehmann in occasione della presentazione della squadra, ha voluto ricordare che ha intrapreso la carriera calcistica nella squadra del suo paese, il Castelnuovo di Garfagnana, verso la quale avrà sempre un grande ricordo e ringraziamento.