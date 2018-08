Sport



Estate di trionfi per il G.S. Orecchiella che fa poker con Gori, Vecci e una doppia Mucci

sabato, 11 agosto 2018, 15:03

di simone pierotti

Atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana protagonisti in tutte le discipline, a partire dal trail, molto in voga negli ultimi anni. Marco Gori, atleta in forte crescita, dopo il titolo toscano di corsa in montagna, si aggiudica il Trail del Pesce sotto le stelle cadenti corso a Stiava, con il tempo di 1:41:58. Gli altri uomini: 22° Stefano Barone 38° Marco Tenerani 57° Raffaello Abbarchi. Tra le donne bella prova di Sabrina Marangon, 3° assoluta, e 8° Antonia Biagini.

Al Trofeo Paese di Popiglio doppio podio per le Aquile, con il 3° posto di Federico Nesti e il 2° posto di Melania Raffaetà. Ottimi anche gli altri con Dennis Colò 4° e Gino Franceschini 9°. Non si ferma l’attività sulla strada, con piazzamenti positivi per i runners garfagnini. Nella tradizionale Strachiesina 6° Simone Pierotti, 13° Federico Matteoni, 37° Antonio Bianchi, 89° Adriano Matteoni. Alla Notturna di San Jacopo a Pistoia, 14° Gabriele Bacci, 17° Simone Pierotti, 180° Vincenzo Zuccari. Successi in campo femminile con il trionfo di Meri Mucci al 2° Trofeo Tiziano Spampani alle Piastre e Alice Vecci nella gara “Un fiore a Sant’Anna”. Alle Piastre bravo Federico Nesti 11°.

Nelle altre gare alla Camminata di Sant’Anna, 7° Federico Petrucci, 14° Federico Nesti, 27° Luigi Ceccarelli. Tra gli argento vittoria per Franco Olivari. Tra le donne trionfo di Meri Mucci. Alla “classica” “Attraverso le Mura” di Massa 24° tra le donne Andrea Salas Palma. Alla Lion Run disputata a Castelnuovo 13° Roberto Castori (3° over 40 dei campionati regionali).