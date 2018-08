Sport



G.S. Orecchiella società campione toscana di corsa in montagna: ben 20 medaglie regionali

lunedì, 6 agosto 2018, 15:58

di simone pierotti

Splendida doppietta per il G.S. Orecchiella Garfagnana ai campionati regionali master di corsa in montagna. Le aquile conquistano il massimo allora sia nella gara a squadre maschile che in quella femminile. Gli uomini hanno prevalso sui “rivali” storici del G.P. Parco Alpi Apuane con 1040 punti contro 850, mentre le donne hanno ottenuto 246 punti, davanti all’Atletica Castello. Grandi risultati anche a livello individuale, con 6 medaglie d’oro (Marco Gori, Mattia Della Maggiora, Giuseppe Monini, Simona Sardi Odette Ciabatti, Sara Ciurli), 7 d’argento (Marco Guerrucci, Michael Luongo, Emo Pocai, Franco Olivari, Oxana Shishkina, Meri Mucci, Gianfranca Secci) e 5 di bronzo (Giacomo Bugiani, Raffaello Bevilacqua, Silvio Toni, Jessica Perna, Simona Prunea).

Nella categoria Juniores, oro per Mattia Della Maggiora e nelle Promesse argento per Michael Luongo. Ecco i risultati completi suddivisi per categoria:

SM35: 2° Marco Guerrucci 3° Giacomo Bugiani 5° Daniele De Pasquale 7° Antonio Bianchi 8° Michele Giannotti 10° Giacomo Tognetti 11° Dinu Tiberiu 13° Daniele Trevisani

SM40: 1° Marco Gori 3° Raffaello Bevilacqua 7° Paolo Micotti 10° Paolo Lucchesi 13° Luca Rodaro 14° Antonio Manfredi

SM45: 5° Marco Giannotti 9° Raffaello Abbarchi 10° Antonio Martini 12° Stefano Barone 13° Luca Spinetti 14° Davide Del Giudice

SM50: 4° Licio Torre 7° Alberto Verona 8° Luca Diversi 9° Luca Bertoncini 11° Giuseppe Carli 14° Marco Tenerani 15° Luigi Angeli

SM55: 2° Emo Pocai

SM60: 3° Silvio Toni 4° Gianni Moggia 5° Carlo Antonelli 7° Franco Simonini

SM65: 2° Franco Olivari

SM75: 1° Giuseppe Monini

SF35: 2° Oxana Shishkina

SF40: 2° Meri Mucci 3° Jessica Perna 5° Sabrina Marangon 7° Antonia Biagini

SF45: 1° Simona Sardi 2° Gianfranca Secci 3° Simona Prunea

SF50: 1° Odette Ciabatti

SF70: 1° Sara Ciurli