Golf e solidarietà al Braccicorti

martedì, 14 agosto 2018, 15:15

La Figc Toscana, non attendendo la sentenza sul ricorso presentato dal Badesse che ha chiesto la riammissione in Eccellenza, ha reso noti quelli che saranno i gironi dei campionati dilettantistici a livello regionale. Saranno 12 le compagini di Garfagnana e Media Valle presenti ai nastri di partenza della stagione 2018-2019...

martedì, 14 agosto 2018, 13:34

La società del presidente Fabio Bertoncini ha lavorato sodo tutta l'estate sul mercato e, grazie alla pervicacia del DS Buonaccorsi e del Mister Valiensi, è riuscita nell'impresa di ricostituire quasi interamente la squadra dei record che tre anni fa conquistò la promozione in terza serie e ad infarcirla di ottimi...

lunedì, 13 agosto 2018, 20:44

Massimo Mei imbattibile al Trofeo “Lino Micchi”, disputata sabato scorso a Sassi. Tra le donne dominio della fuoriclasse Gloria Marconi che precede Stefania Delbecchi e Isabella Pellegrini. Girma Castelli ha chiuso 2° in 30:34 e Marco Guerrucci 3° in 30:41

lunedì, 13 agosto 2018, 09:21

Buon weekend ricco di appuntamenti per il GP Parco Alpi Apuane quello appena trascorso. Sabato 11 Agosto a Montereggio, alla "Corri il Cammino della Maestà", vittoria assoluta per Nicolò Fazzi che ha confermato un dominio indiscusso nel "Trofeo Corrilunigiana", oro di categoria per Erica Togneri (anche lei protagonista del trofeo)

sabato, 11 agosto 2018, 15:03

Atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana protagonisti in tutte le discipline, a partire dal trail, molto in voga negli ultimi anni. Marco Gori, atleta in forte crescita, dopo il titolo toscano di corsa in montagna, si aggiudica il Trail del Pesce sotto le stelle cadenti corso a Stiava, con il tempo...

venerdì, 10 agosto 2018, 20:03

Nuovo arrivo in casa gialloblu: il Castelnuovo in giornata ha prelevato, con la formula del prestito, l’attaccante Alberto Berrettini, classe 2000, dalla Lucchese. Un giovane di buone prospettive, cresciuto nel settore giovanile dell’Atletico Lucca prima di passare, nell’ultima stagione, alla Berretti rossonera