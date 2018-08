Sport



Golf, primo appuntamento con la Coppa Comune di Pieve Fosciana

lunedì, 20 agosto 2018, 11:28

Con il patrocinio del comune di Pieve Fosciana sabato 14 agosto e domenica 15 si è disputata al Golf Club Garfagnana, sponsorizzata dalla Cantina Bravi di Camporgiano, la prima gara valevole per il campionato sociale di doppio.

Buona la presenza di giocatori che si sono sfidati con grande agonismo, ma nel rispetto delle regole che impone questo sport, le coppie vincitrici sono risultate:

Classifica Lordo

Stefano Dini-Cristiano Garibaldi

Classifica Netto

1° Cristiano Sileo- Andrea Angelini

2° Pietro Magera- Stefano Toni

La giornata di domenica è stata segnata dalla spettacolare prestazione di Stefano Toni che alla buca 2 ha fatto registrare un hole in one (buca in un solo colpo).

Sabato 25 e domenica 26 si disputerà al Golf Club Garfagnana la seconda prova a coppie della “Coppa Comune di Pieve Fosciana”.

La gara si svolgerà con la formula greensome, nella quale entrambi i giocatori tirano dal tee di partenza, scelta la palla migliore si procede alternativamente fino alla chiusura della buca.

La prossima gara decreterà i vincitori del Campionato sociale di doppio 2018, infatti la classifica finale risulterà dalla somma dei punti ottenuti dalle coppie di giocatori nelle 2 gare disputate.