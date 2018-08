Sport



GP Parco Alpi Apuane: bel successo del giovane Verona a Seravezza

lunedì, 27 agosto 2018, 14:50

di michele masotti

Dopo il successo del 2016 Giacomo Verona, promettente podista di Retignano, ha concesso il bis nella tredicesima edizione della “Cammina Seravezza”, competizione lunga 7 km. Il portacolori del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane ha concluso la sua fatica con il tempo di 24’44’ e precedendo di altri 20’’ l’altro talento versiliese Giovanni Boccoli. In casa biancoverde si celebra pure la bella vittoria di Marcello Bernardini nella categoria “Veterani” e il nono posto assoluto colto da Giampaolo Filauro. Buone notizie arrivano dalla Sardegna dove Paolo Fazzi ha trionfato nella propria categoria alla “1° Caletta di corsa”, gara su strada di 8 km, mentre a Arcidosso c’è da sottolineare il lusinghiero quinto posto di Filippo Gori nella “Marcia del Capercio”.

Nel “Trofeo Aldo Massimo Massini” a Ponte Buggianese, imperioso dominio nella categoria “Veterani” per il sodalizio del presidente Graziano Poli. Oro per Nicola Matteucci e argento per Roberto Cardosi, con i buoni 6° e 7° posto di Igor Marracci e Davide Ferrini a fare da corollario. Al Parco dell’Orecchiella, sede della corsa in montagna dedicata al compianto ingegner Umberto Poggi, l’intramontabile Lorenzo Checcacci chiude al settimo posto assoluto, precedendo di due posizioni il gambiano Moussa Kone, allenato da Piero Fabbri. Nella categoria assoluta maschile buone prove sono state offerte da Riccardo Picchi, Adriano Mattei e Giuseppe Canale. Nelle altre serie si sono messi in evidenza Franco Cusinato, Daniele Biagioni, Michelangelo Fanani, Michele Massari, Leo Pierotti e Giovanni Bergamini.

A Castelnuovo Magra, in una tappa del circuito Corrilunigiana, è arrivato il bronzo tra i “Veterani argento” di Flavio Lazzini. Il vessillo del Parco Alpi Apuane è sventolato anche a Trapani dove Alessio Terrasi si è cimentato nella gara internazionale “Napola-Mokarta”. L’atleta siciliano ha ottenuto il sesto posto assoluto fermando il cronometro sul tempo di 31’04’’, giungendo secondo nella classifica dei podisti italiani e venendo preceduto da Yassine Rachik, recente medaglia di bronzo nella maratona ai campionati europei di Berlino.

Tutti questi buoni risultati fanno ben sperare il team garfagnino per l’importante trasferta, in programma sabato prossimo, in terra pugliese ad Alberobello dove la squadra assoluta e quella masters saranno impegnate nella terza prova del campionato italiano su strada.