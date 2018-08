Sport



Il quartetto Strange Family si aggiudica il torneo di “Calcio indiavolato”

martedì, 21 agosto 2018, 09:15

Il quartetto Strange Family (foto), composta da Simona Perpoli, Valentina Brega, Erika Montorsi e Matteo Brega, ha vinto la prima edizione dell’inedito e singolare torneo denominato “Calcio indiavolato”, svoltosi sul campo della “Bora” a Borsigliana, nel comune di Piazza al Serchio.



Le altre formazioni erano Fantastici 4, Resto del Mondo, I 4 moschettieri, Cip Ciop, Il Branco. Arbitri della manifestazione, che hanno dovuto mettere in campo tutta la loro professionalità e… pazienza, Moreno Cacciaguerra e la figlia Francesca Cacciaguerra. E’ stata una bella giornata di sano divertimento, respirando aria pulita a pieni polmoni nel bell’impianto della “Bora” in mezzo al verde, lungo la comunale tra Livignano e Borsigliana. Ogni squadra era composta da quattro giocatori, indifferentemente maschi o femmine, però obbligatoriamente uno fra i 6 e 15 anni, un secondo fra 16 a 20, un terzo da 21 a 39 ed un quarto over 40. Alla fine, come da regolamento, la vittoria è andata alla squadra che ha subito meno gol.



Ogni partita si svolgeva in due tempi di 10 minuti l’uno, senza intervallo, con veloce cambio di campo. In caso di parità venivano tirati calci di rigore ad oltranza con eliminazione della squadra al primo errore.