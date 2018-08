Marciatori Barga sugli scudi al Trofeo "Lino Micchi"

Altri articoli in Sport

venerdì, 17 agosto 2018, 08:44

Sta per terminare la terza settimana di preparazione per il Castelnuovo di mister Riccardo Contadini: domani, sabato 18 agosto, i gialloblu affronteranno, inizio ore 17:30, allo stadio “Nardini” i Diavoli Neri in un test amichevole. Intanto è stata fissata un’importante amichevole contro la Lucchese: sabato 25 agosto, ore 18

giovedì, 16 agosto 2018, 14:56

È di nuovo tempo di grande atletica in Garfagnana. Domenica 19 agosto, partenza prevista alle ore 9.30, prenderà il via dall’affascinante scenario del borgo di Isola Santa, frazione di Careggine, l’edizione numero 15 del “Trofeo Comune di Careggine”, corsa su strada che si dipana su di un percorso lungo 15...

giovedì, 16 agosto 2018, 11:06

Secondo assoluto Marco Guerrucci, mentre per la categoria veterani argento uomini terzo posto per Silvio Toni. Nei veterani oro secondo Giuseppe Monini

martedì, 14 agosto 2018, 15:15

La Figc Toscana, non attendendo la sentenza sul ricorso presentato dal Badesse che ha chiesto la riammissione in Eccellenza, ha reso noti quelli che saranno i gironi dei campionati dilettantistici a livello regionale. Saranno 12 le compagini di Garfagnana e Media Valle presenti ai nastri di partenza della stagione 2018-2019...

martedì, 14 agosto 2018, 13:34

La società del presidente Fabio Bertoncini ha lavorato sodo tutta l'estate sul mercato e, grazie alla pervicacia del DS Buonaccorsi e del Mister Valiensi, è riuscita nell'impresa di ricostituire quasi interamente la squadra dei record che tre anni fa conquistò la promozione in terza serie e ad infarcirla di ottimi...

martedì, 14 agosto 2018, 11:41

Mercoledì 8 agosto si è svolta la prima delle due gare previste per la raccolta di fondi per il Rwanda. In questo appuntamento che si ripete da diversi anni, i giocatori si sono affrontati su un percorso di 12 buche con grande agonismo, consapevoli di raggiungere tutti lo stesso obiettivo: la...