Sport



Prima gara ufficiale per il Castelnuovo: esordio sabato al Nardini contro il Camaiore

venerdì, 31 agosto 2018, 08:40

di simone pierotti

Sabato 1° settembre, inizio ore 15, scende in campo il Castelnuovo per la prima gara ufficiale della stagione: avversario, allo stadio Nardini, il Camaiore nell’andata del primo turno di Coppa Italia. Sarà anche l’esordio di Riccardo Contadini sulla panchina gialloblu ma anche per alcuni volti nuovi. Alla fine, il d.s. Valiensi può ritenersi soddisfatto: quattro volti nuovi (al momento) e alcuni giovani da lanciare. Sono arrivati Niccolò Baroni, portiere, dalla Berretti del Pisa, Noah Durodola, esterno ex Lammari, e gli attaccanti Alberto Berrettini, in prestito dalla Lucchese, e Luca Martinelli, ex Marina la Portuale e San Marco Avenza.

L’inizio del campionato è previsto per domenica 9 settembre con la gara casalinga contro il San Miniato, quindi prima trasferta a Piombino e match di lusso al Nardini contro il Grosseto. Indicazioni positive sono arrivate dalle uscite amichevoli del mese di agosto, con buone prove offerte nei due incontri amichevoli contro la Lucchese, che ha avuto la meglio solo di misura, e contro i Diavoli Neri, attrezzata formazione di Prima Categoria. Intanto fari puntati sui giovani della Juniores, che hanno esordito al Settembre Lucchese fermando sull’1-1 gli Juniores Nazionali del Seravezza, grazie alla rete del neo acquisto Bosi.