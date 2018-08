Sport



Prima uscita stagionale per il Pieve Fosciana di Fiori: convincente pareggio contro i parmensi del Colorno

martedì, 21 agosto 2018, 08:40

di michele masotti

Messa da parte la delusione per il mancato ripescaggio in Promozione (che sarebbe stato decisamente meritato nda), il Pieve Fosciana di Francesco Fiori ha dato inizio alla sua stagione 2018-2019. Dopo alcuni giorni di allenamento, la preparazione è infatti iniziata il 16 agosto, i biancorossi si sono subito confrontanti in amichevole con i parmensi del Colorno, ambiziosa compagine che milita in Eccellenza e che era in ritiro, da due settimane, a San Romano. Nonostante i pochi giorni di lavoro nelle gambe e i tanti volti nuovi presenti in rosa, soprattutto dei classe 1999 e 2000, capitan Biagioni e compagni hanno fornito già delle risposte confortanti, come testimoniato dall’1-1 finale.

Le due categorie di differenza ad appannaggio del Colorno, neopromosso ma con un progetto triennale che dovrebbe portarlo alla conquista della Serie D, non si sono viste. Un tempo per uno e risultato sostanzialmente giusto. Nella prima frazione sono stati gli emiliani a trovare il vantaggio al 40’ con un destro di Riccardi che, liberato dal filtrante di Galli, davanti a Tommaso Regoli non ha fallito. Secondi 45’ di marca Pieve Fosciana. Portano la firma di Lucchesi, Odoardo Giusti e Piacentini le conclusioni indirizzate verso la porta parmense prima del pareggio, arrivato grazie ad un rigore trasformato dallo stesso Piacentini.

Le prossime amichevoli vedranno i biancorossi confrontarsi con Molazzana (25 agosto), Barga (29 agosto) e Corsagna (1 settembre), ultimi vernissage in vista del debutto in Coppa Toscana, fissato per il 9 settembre quando i ragazzi di Fiori affronteranno una tra Diavoli Neri e Acquacalda S. Pietro a Vico.

Pieve Fosciana (primo tempo): Regoli, Gioele Giusti, Andrea Angelini, Luca Barsanti, Lorenzo Bacci, Lucchesi, Pellegrinetti, Malatesta, Alfredini e Dini

Pieve Fosciana (secondo tempo): Bertoncini, Angelini, Sarti, Federico Bacci, Pieri, Biagioni, Lucchesi, Umberto Barsanti, Motroni, Odoardo Giusti e Piacentini