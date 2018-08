Sport



Record di iscritti al "15° Trofeo Comune di Careggine"

martedì, 21 agosto 2018, 14:24

di michele masotti

L’edizione numero 15 della corsa podistica “Trofeo Comune di Careggine” ha fatto registrare il record di partecipazioni. Sono stati oltre 200 gli atleti, provenienti da tutta Italia, che si sono cimentati domenica in questa 15 km su strada, partita dall’incantevole borgo di Isola Santa per giunge fino all’altopiano di Careggine. La manifestazione, inserita nel calendario degli eventi della festa annuale delle Alpi Apuane, è stata organizzata in maniera impeccabile dal Gruppo podistico Parco Alpi Apuane con il patrocinio del comune di Careggine e l’ente Parco. Proprio il sodalizio biancoverde si è imposto nel “Memorial Franco Bianchini”, medico di Castelnuovo Garfagnana, scomparso qualche anno fa e amante del territorio apuano.

La gara maschile si è risolta al fotofinsh ed ha avuto come protagonisti assoluti Tommaso Manfredini (MDS Panaria Group) e Massimo Mei (Atletica Castello), due forti specialisti della corsa in montagna. La vittoria è andata al podista emiliano in 56’: grande soddisfazione in casa GP Parco Alpi Apuane per la medaglia di bronzo colta da Nicolò Fazzi, distanziato 1’ dal duo di testa. Da registrare pure la lusinghiera sesta piazza assoluta colta da Marco Mazzei, giovane promessa del team del presidente Graziano Poli. A tagliare per primo il traguardo volante, posto al quinto km, è stato lo stesso Massimo Mei, aggiudicandosi così il premio in memoria di Iacopina Poli.

L’assoluta dominatrice della prova femminile è stata Elena Bertolotti, tesserata con l’Atletica Castello che ha fatto registrare il tempo di 1’05’’, uno dei migliori di sempre nella storia di questa gara. Medaglia d’argento per Ilaria Bianchi (Galla Pontedera) e terzo gradino del podio occupato da Luciana Bertuccelli (Pro Avis di Castelnuovo Magra). Franco Bertelloni (Stracarrara) ha sbaragliato la concorrenza della categoria “Veterani”.

Il consueto cerimoniale delle premiazioni, tenutosi alla presenza di Simonetta Biagioni, moglie del dottor Franco Bianchini, di Ottavio Baisi presidente della Cooperativa Apuania Marmi, del sindaco Mario Puppa e di Massimo Vagli in rappresentanza del main sponsor Conad, è stato seguito da un numeroso pubblico che ha recato il giusto tributo agli oltre 200 atleti che hanno preso parte a questa competizione.