Rigori amari per il GhiviBorgo: biancorossi subito fuori dalla Coppa Italia

domenica, 26 agosto 2018, 20:30

di michele masotti

0-0 (4-5 d.c.r.)

GhivizzanoBorgo: Sottoriva, Gargano (46’ De Santis), Barsotti (91’ Micchi), Tagliavacche, Sciannamè, Diana, Ghini (54’ Nottoli), Nolè, Ortolini, Frugoli e Chianese (54’ Marino) A disposizione: Petroni, Lecceti, Maccabruni,Presicci e Marigliani Allenatore: Guido Pagliuca

Tuttocuoio: Lombardi, Ceccarello (71’ Segantini), Di Paola, Guidelli, Bertolucci, Ferretti, Alagia (81’ Costalli), Bianconi, Bellante (64’ Mazzola), Cascone e Fino (78’ Chiti) A disposizione: Marrucci, Manetti, De Aguiar e Patteri Allenatore: Simone Masini

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena (Assistenti Pulcinelli di Siena e Arnone di Empoli)

Sequenza rigori: Costalli gol, Ortolini parato, Chiti gol, Tagliavacche gol, Di Paola gol, Nolè gol, Bertolucci gol, Sciannamè gol e Guidelli gol

Note: Espulso al 67’ Cascone per doppia ammonizione. Al 68’ Lombardi ha parato un calcio di rigore a Ortolini. Ammoniti Scianname e Ceccarello

Come avvenuto nella passata, allora l’avversario era il Seravezza Pozzi, il turno preliminare si rivela ostacolo insormontabile ad un GhiviBorgo che è andato a sbattere contro la giornata di grazia del portiere dei pisani Lombardi. Il numero uno del Tuttocuoio, oltre a distinguersi per alcuni buoni interventi, è salito in cattedra neutralizzando due calci di rigore, uno nei tempi regolamentari, sempre al centravanti locale. Eliminazione a sorpresa quella dei ragazzi di Pagliuca, favoriti alla vigilia del confronto rispetto ai neroverdi di Simone Masini. Per l’ex attaccante della Lucchese si tratta della prima esperienza come allenatore.

I “colchoneros” della Media Valle optano per un 4-3-1-2 con Chianese che si muove alle spalle del tandem Frugoli-Ortolini. In mezzo al campo le chiavi della regia vengono consegnate a Tagliavacche, scortato ai suoi lati da Ghini e capitan Nolè. Tra le fila dei locali da elogiare le prove dello stesso Tagliavacche e di Barsotti. Da rivedere, invece, Sciannamè. Il Tuttocuoio degli ex Bertolucci e Di Paola replica con un 4-3-3 decisamente offensivo. La prima mezzora è ad appannaggio proprio degli ospiti che costringono alla difesa il GhiviBorgo.

Al 5’ provvidenziale uscita di Sottoriva, buona la sua prestazione, che anticipa sul più bello Francesco Di Paola. Passano dieci minuti e Alagia, sugli sviluppi di una mischia, colpisce il palo. Nel finale di tempo i ragazzi di Guido Pagliuca riescono a prendere le misure agli avversari, riequilibrando così le spinte offensive. Nei secondi 45’ GhiviBorgo e Tuttocuoio si allungano maggiormente, alla ricerca del gol partita. Al 60’ intervento da applausi di Lombardi che non si fa ingannare dalla deviazione della barriera sulla punizione di Frugoli, spedendo la sfera sul palo. Sette minuti dopo il direttore di gara comanda un rigore ai locali per il tocco con il braccio, da distanza ravvicinata, di Coscone. Per il difensore neroverde si tratta del secondo giallo. GhiviBorgo in superiorità numerica, ma dal dischetto Ortolini si fa ipnotizzare da Lombardi.

Si arriva quindi alla lotteria dei rigori (il regolamento non prevede i supplementari), dove l’unico a sbagliare dei 10 rigoristi è di nuovo Ortolini. C’è da dire che pure in questa circostanza la punta locale aveva ben angolato la traiettoria ma Lombardi si è superato nuovamente, regalando il passaggio del turno alla sua squadra.