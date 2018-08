Sport



Scarpinata del Fattucchio, bene gli atleti dell'Orecchiella

giovedì, 16 agosto 2018, 11:06

Ancora una vittoria per Andrea Beconcini (Atletica Vinci) in una gara sulla montagna pistoiese. Questa volta trionfa nella decima edizione della “Scarpinata del Fattucchio”, che la Pro Loco Valsestaione e la Silvano Fedi Pistoia hanno organizzato nella località il Balzone di Pian di Novello nel comune di Abetone Cutigliano sulla distanza di km 11,500.



L'atleta fiorentino percorre la distanza nel tempo di 44'11'' precedendo di 1' Marco Guerrucci (Orecchiella Garfagnana) e di 39'' Lorenzo Fucini,quarto classificato Paolo Fucini entrambi dell'Atletica Prato e quinto Nicolò Chiti (Individuale). Il lucchese Mauro Paolinelli giunge per primo nella categoria veterani uomini nel tempo di 49'07'' dove precede di 1' David Bianchini (Atletica Montecatini) ,al terzo posto Giuliano Burchi (Podistica La Stanca Valenzatico).



Il rappresentante della Silvano Fedi Pistoia, Roberto Mei si aggiudica la categoria veterani argento uomini, davanti a Maurizio Martini (Podistica Prato Nord) e Silvio Toni (Orecchiella Garfagnana). Ivaldo Caporali (Silvano Fedi Pistoia) ottiene il primo posto nei veterani oro correndo la distanza in 1ora04'23'',seguito nell'ordine da Giuseppe Monini (Orecchiella Garfagnana) e da Norico Cenci (Pieve a Ripoli). Nelle donne assolute faceva da padrona Sara Colzi (Atletica Prato) che concludeva la fatica nel tempo di 51'55'' distaccando di 2'21'' Meri Mucci (Orecchiella Garfagnana) e 2'47'' Alice Dolfi (Silvano Fedi Pistoia),il quarto posto se lo aggiudica Jessica Perna (Individuale) e il quinto Michela Sotgia (La Galla Pontedera Atletica).



Nelle donne veterane successo della ex azzurra Gloria Marconi (La Galla Pontedera Atletica) che termina la gara in 51'16'',secondo gradino del podio per Eva Grunwald (Luivan Settignano), terza Camelia Barboi (Individuale).Maria Amelia Nardi (Podistica La Stanca Valenzatico) e prima nelle donne veterane argento con il tempo di 1ora06'41'' dove precede Immacolata Izzo (Podistica Misericordia Aglianese).



Classifica di società che vede ancora una volta vincere la Silvano Fedi Pistoia che schiera alla partenza 40 atleti,seguita dalla Podistica Quarrata (12) e Montecatini Marathon (6).