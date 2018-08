Sport



Serie D: GhiviBorgo inserito in un girone a 20 con tutte le altre toscane

giovedì, 30 agosto 2018, 14:28

di michele masotti

Con una sorprendente decisione, tutto lasciava presagire alla riproposizione di un gruppo tosco-ligure come avvenuto nelle ultime due stagione, la LND (Lega nazionale dilettanti nda) ha inserito il GhivizzanoBorgo nel girone E della D assieme agli altri 16 club toscani e ai tre umbri, ossia Bastia Umbra, Cannara e Trestina. Un torneo lungo, saranno previsti infatti diversi turni infrasettimanali, ma al tempo stesso ricco di blasone alla luce della presenza di formazioni del calibro di Montevarchi, guidato dall’ex mister del GhiviBorgo Simone Venturi, Aglianese, la stessa Massese, Gavorrano e il Prato, tornato tra i dilettanti dopo aver militato per 41 stagioni di fila tra i professionisti.

Un campionato che presenta un coefficiente tecnico di difficoltà decisamente maggiore rispetto a quello tosco-ligure. Un’altra nota positiva per questa soluzione, che farà ben felice le società partecipanti, sono l’abbattimento per i costi di alcune trasferte.

A due settimane dal calcio d’inizio, è difficile dire quale sarà la candidata numero uno alla C, dato che non si intravede una corazzata in grado di “ammazzare” il campionato. In prima fila ci sono il Gavorrano, pronto a tornare subito tra i professionisti, il Ponsacco e l’ambiziosa matricola Aglianese, guidata da Pacifico Fanani. E poi occhio, come di consueto, a quelle outsider capaci di far saltare il banco come ha fatto l’Albissola pochi mesi or sono.

In questa fascia di team si inseriscono il Real Forte Querceta, il Montevarchi, la Sangiovannese, il Seravezza e lo stesso GhiviBorgo. Resta da capire la consistenza degli organici di Prato e Massese, ancora in fase di allestimento e con alle prese difficili vicende societarie.

Settimana prossima verrà reso noto il calendario.

Squadre partecipanti: Aglianese, Aquila Montevarchi, Bastia Umbra, Cannara, Gavorrano, GhivizzanoBorgo, Massese, Pianese, Ponsacco, Prato, Real Forte Querceta, San Donato Tavernelle, San Gimignano, Sangiovannese, Scandicci, Seravezza Pozzi, Sinalunghese, Trestina, Tuttocuoio e Viareggio.