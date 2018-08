Sport



Settembre Lucchese Juniores, debutto il discesa per il GhiviBorgo

sabato, 25 agosto 2018, 12:19

1-4



ATLETICO LUCCA: Discini, Ribecai, Matteoni, Giuliani, Benucci, Butori (Mathieu), Ndyaie (Salvatori), Lena (Amato Filippo), Amato Nicolo (Sansaro), Morelli, Sorbi. A disp. Forconi. All. Roberto Casini

GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO: Arar, Pietrazzini, Rugani, Giusfredi, Rossi, Sheta, Lo Russo (Sarti), Secchi (Dell’Orfanello), Biagi (Pavan), Zadrima (Fiumicino), Borgioli. A disp. Petroni, Giomi, Parmigiani. All. Daniele Giraldi

ARBITRO: Bertolacci di Lucca

RETI: 6’ pt Rossi su rig. (G), 10’ pt Pietrazzini (G), 31’ st Sorbi su rigore (A), 38’ e 45' st Fiumicino (G)

GhiviBorgo – Atletico Lucca è la partita inaugurale dell’intera manifestazione del Settembre Lucchese juniores. I ragazzi di Giraldi la sbloccano subito al 6’ su un calcio di rigore per dubbio contatto Butori – Secchi. Rossi trasforma insaccando alla destra di Discini. Immediato il raddoppio, firmato Pietrazzini, autore di un perfetto movimento a liberarsi nella selva di avversari per colpire di testa e piazzare sul palo opposto al 10’. A tal punto l’Atletico Lucca inizia a farsi vivo dalle parti di Arar: ci prova Nicolo Amato su cross di Ribecai, ancora occasione per Sorbi con sinistro alto di un soffio. Per trovare il gol l’Atletico Lucca deve usufruire di un calcio di rigore a seguito di un contrasto in cui erano coinvolti Sorbi, Nicolo Amato, Rossi e Secchi. Sorbi riapre il match. Nel finale di primo tempo il GhiviBorgo potrebbe chiudere i conti (tre grandi parate di Discini su Biagi e Rossi, mentre l’Atletico Lucca fallisce il possibile 2-2 con Nicolo Amato a due passi dalla porta.



Il GhiviBorgo chiude in attacco: Fiumicino e Dell’Orfanello falliscono il gol, poi lo stesso Fiumicino firma la personale doppietta. Il primo gol al 38’ nella classica azione di contropiede, al 45’ il secondo centro personale con una rasoiata al volo ad un passo dalla porta.