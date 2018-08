Sport



Settembre Lucchese, pari tra Castelnuovo e Seravezza Pozzi

mercoledì, 29 agosto 2018, 16:28

Quinta giornata di gare al campo sportivo di San Macario per il "Settembre Lucchese", manifestazione organizzata dall'U.S.D. San Macario in collaborazione con Toscanagol e con il supporto tecnico della delegazione F.I.G.C. di Lucca.

Nella categoria Juniores per il 33° Torneo "Paolo Galli" vittoria in rimonta del Viareggio 2014 contro il Migliarino Vecchiano, vittoria che tiene accese le speranze (concrete) di passaggio del turno. Nella seconda gara il Seravezza Pozzi del nuovo mister Alessio Bechelli grazie al pareggio conquistato con il Castelnuovo Garfagnana accede ai quarti di finale.



Questi i tabellini delle due partite:

Viareggio 2014 - Migliarino Vecchiano 3-2

VIAREGGIO 2014: Apolloni, Russi, Bertolucci, Meloni, Golisano, Maneschi, Fanfani, Tancredi, Oprita, Petrucci, Fiale. A disp.: Distefano, Manfredi, Belatti, Pardini, Gandini, Ridondelli, Picchi, Pacini, De Cillis. All.: Roberto Franchini

MIGLIARINO VECCHIANO: Bonanni, Andriulo, Bartolommei, Orlandi, Balestri, Andreoni, Nigro, Montanelli, Bani, Barbani, Allegrini. A disp.: Ciabatti, Le Rose, Traina, Benedetti, Giannini, Lo Bue. All.: Luca Pistoia

ARBITRO: Ursu di Lucca

RETI: 9' pt. Fanfani (V), 18' pt. Barbani (MV), 10' st. Balestri (MV), 27' st. Oprita (V), 39' st. De Cillis su rig. (V)

NOTE: espulso al 47' st. Benedetti (MV)

Al 5' occasione per il Migliarino con Bani che tutto solo davanti al portiere calcia fuori. Al 9' il Viareggio passa con Fanfani. Al 13' occasione per il Migliarino ancora con Bani ma da buona posizione, ma angolata, conclude sull'esterno della rete. Al 18' magistrale punizione di Barbani per il Migliarino Vecchiano e palla che si va ad infilare all'incrocio dei pali e a nulla è valso il tuffo del portiere Apolloni nell'evitare la rete. Al 30' altra azione di Barbani che entra in area, ma conclude di poco fuori alla sinistra del portiere.

Nella ripresa al 15' il Migliarino passa in vantaggio grazie alla rete di Balestri, ma al 27' il Viareggio ristabilisce la parità con Oprita. Poi su una ripartenza, al 39' il Viareggio conquista un calcio di rigore tra le proteste dei giocatori del Migliarino: De Cillis supera il portiere dagli undici metri. Il direttore di gara assegna sette minuti di recupero con il Migliarino che tenta il tutto per tutto nel riacciuffare il pari (che sarebbe stato quantomeno meritato), rimane anche in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Benedetti, ma continua il forcing verso la porta bianconera senza trovare la rete del pareggio.

Seravezza Pozzi - Castelnuovo Garfagnana 1-1

SERAVEZZA POZZI: Cozzolino, Pardini, Nigi, Pazzaglia, Rossi, Castelli, Nelli, Galletti, Galloni, Bongiorni, Bonni. A disp.: Massa, Boemio, Gabrielli, Crispi, Ferrarini, Del Frate, Vivaldi, Diouf. All.: Alessio Bechelli

CASTELNUOVO GARF.: Levrini, Orsetti, Boggi, Tortelli, Turri, Fanani, Onesti, Corazza, Bosi, Marganti, Mori. A disp.: Polidori, Vanoni, Giusti, Bruno, Dini, Bertucci, Tomei. All.: Simone Vanni

ARBITRO: Borzillieri di Lucca

RETI: 2' pt. Bosi (C), 24' pt. Galloni su rig. (SP)

Il Seravezza Pozzi grazie al punto ottenuto contro il Castelnuovo è la prima squadra che accede ai quarti di finale in programma il 17 e 18 Settembre. Parte subito forte il Castelnuovo che dopo appena due minuti a conclusione di un'azione in velocità va in rete con Bosi. La squadra di Vanni tiene ritmi alti e non fa ragionare la squadra versiliese che cerca di imporre il proprio gioco, ma il Castelnuovo batte colpo su colpo. Al 24' Bongiorni entra in area sulla destra entra in contrasto con Boggi che lo tira giù, per l'arbitro è calcio di rigore che Galloni realizza. In precedenza Galloni si era reso pericoloso su un calcio di punizione che ha fatto la "barba" alla traversa. In chiusura di primo tempo Nelli va al tiro, ma conclude a lato alla sinistra del portiere.

Nella ripresa il Castelnuovo cala decisamente dopo un primo tempo giocato a mille e sinceramentea alla pari con i più quotati avversari. E' infatti il Seravezza a fare la partita anche se grandi occasioni non si sono viste: al 9' Bongiorni per Galloni conclusione fuori dallo specchio della porta, poi (38') su un trraversone dalla destra Bongiorni tutto solo colpisce di testa a colpo sicuro, il portiere Levrini compie un autentico miracolo e salva la propria porta deviando il tiro in angolo, tra gli applausi del pubblico presente. Nel finale conclusione di Turri per il Castelnuovo con parata dell'estremo difensore Cozzolino.