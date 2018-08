Sport



Stilati i campionati di Eccellenza, Prima e Seconda Categoria: 12 squadre nostrane al via

martedì, 14 agosto 2018, 15:15

di michele masotti

La Figc Toscana, non attendendo la sentenza sul ricorso presentato dal Badesse che ha chiesto la riammissione in Eccellenza, ha reso noti quelli che saranno i gironi dei campionati dilettantistici a livello regionale. Saranno 12 le compagini di Garfagnana e Media Valle presenti ai nastri di partenza della stagione 2018-2019 nelle competizioni.

Il vernissage pre campionato saranno le diverse Coppe. Quella di Eccellenza vedrà il Castelnuovo affrontare il Camaiore, match di andata domenica 2 settembre e ritorno il 12, mentre la Coppa Toscana di Prima Categoria non metterà di fronte, nel consueto triangolare, Pieve Fosciana e River Pieve. I ragazzi di Francesco Fiori, semifinalisti nell’ultima edizione, sfideranno i Diavoli Neri Gorfigliano e l’Acquacalda S. Pietro a Vico. I rinnovati “millionarios” della Garfagnana, dal canto loro, sono stati inseriti nel raggruppamento con Ponte a Moriano e la Folgor Marlia. Nella Coppa di Seconda Categoria c’è molta attesa per il triangolare d’esordio tutto garfagnino tra Pontecosi, Virtus Camporgiano e l’ambiziosa neo promossa Vagli. Di grande fascino anche il triangolare formato da Molazzana, Barga e Fornaci. Completano il quadro Corsagna e Fornoli, poste nel girone con il Luccasette.

Eccellenza: Come di consueto il Castelnuovo è stato inserito nel girone A. Rispetto alla passata stagione le new entry si chiamano Pro Livorno, Sporting Cecina, Montecatini e Vorno, l’altro team della nostra provincia insieme al Camaiore. Inedita, per il club gialloblù, sarà il confronto con i massesi del Montignoso, che in estate ha rilevato il titolo sportivo del Marina La Portuale. Ricchi di tradizione, e con quel retrogusto all’insegna dell’amarcord, per i ragazzi di Contadini saranno i match contro il Grosseto.

Squadre al via: Atletico Cenaia, Atletico Piombino, Camaiore, Castelfiorentino, Castelnuovo, Cuoiopelli, Fucecchio, Grosseto, Montignoso, Ponte Buggianese, Pro Livorno, San Marco Avenza, San Miniato Basso, Sporting Cecina e Vorno

Prima Categoria: Non è mutata la classica composizione geografica del girone A, formato da lucchesi e massesi con due pisane (Orentano e Staffoli) a completare l’organico. Diavoli Neri, Pieve Fosciana e River Pieve si presentano al via con l’obiettivo di essere tra i protagonisti. Soprattutto i biancorossi di Edoardo Micchi hanno alzato il tiro dopo una sontuosa campagna acquisti. Anche il Pieve Fosciana proverà a prendersi sul campo, quella Promozione che è sfumata dopo una scorsa stagione vissuta da assoluti protagonisti, sia in Coppa che in campionato. Tra le altre candidate per il salto di categoria, in un girone che si preannuncia piuttosto equilibrato, segnaliamo il Tau Calcio, la retrocessa Folgor Marlia e la matricola Torrelaghese.

Squadre al via: Acquacalda S. Pietro a Vico, Capezzano, Diavoli Neri, Don Bosco Fossone, Folgor Marlia, Marginone, Orentano, Pieve Fosciana, Ponte a Moriano, River Pieve, Serricciolo, Sporting Bozzano, Staffoli, Tau Calcio, Tirrenia e Torrelaghese.

Seconda Categoria: è il torneo con il maggior numero di nostre rappresentanti, ben otto. Girone C in cui militeranno pure le pisane La Cella, Migliarino, Pappiana e San Giuliano, il cui valore verrà testato nelle prime giornate. Sorprendente, da parte della Figc, la scelta di inserire in questo raggruppamento anche i versiliesi dell’Unione Quiesa Massaciuccoli anziché optare per l’Academy Porcari. Molazzana, la neo promossa Vagli e Virtus Camporgiano paiono essere le formazioni della nostra zona in grado di lottare per il bersaglio grosso. Tra le lucchesi meritano attenzione Atletico Lucca e San Filippo.

Squadre al via: Atletico Lucca, Barga, Corsagna, Fornaci, Fornoli, La Cella, Luccasette, Migliarino, Molazzana, Pappiana, Pontecosi, San Filippo, San Giulliano, Unione Quiesa, Vagli e Virtus Camporgiano