Strina e Raffaetà sono i vincitori del trofeo Highlander 2018 di podismo

mercoledì, 29 agosto 2018, 14:11

di simone pierotti

Diego Strina del G.P.Parco Alpi Apuane, nella categoria Assoluti, Franco Cusinato del G.P. Parco Alpi Apuane nella categoria Veterani, Gino Pannocchia dell’Atletica Porcari nella categoria Argento; poi Melania Raffaetà del G.S. Orecchiella Garfagnana nella classifica Assolute e Fiorella Costa del G.P.Parco Alpi Apuane nella categoria Veterane, hanno vinto l’ottava edizione della manifestazione sportiva di corsa in montagna Highlander Apuane 2018, comprendente quattro gare, a cominciare dal Trofeo Parco Apuane a Terrinca alla Scalata da Castiglione e San Pellegrino in Alpe, Trail del Monte Forato a Fornovolasco ed infine il Trofeo Comune di Careggine.

Per questa particolare manifestazione, vengono assegnati per ogni categoria 1 punto al primo classificato, 2 punti al secondo, 3 punti al terzo e cosi di seguito. Per la classifica finale sono risultati vincitori coloro che hanno totalizzato la somma più bassa. Era poi obbligatorio partecipare al Trail del Monte Forato, a Fornovolasco, per potere rientrare nella classifica finale.

Nella categoria finale Assoluti Diego Strina ha prevalso su Daniele De Pasquale (Orecchiella Garfagnana), Giorgio Davini (Parco Alpi Apuane), Andrea Bernardini (Gruppo Marciatori Barga), Riccardo Picchi (Parco Alpi Apuane). Nella categoria Veterani Franco Cusinato ha preceduto Emo Pocai (Orecchiella), Mauro Ontini (Polisportiva Club La Torre), Daniele Biagioni (Alpi Apuane), Roberto Papucci (Atletica Porcari). Nella categoria Argento Gino Pannocchia ha prevalso su Emilio Canini e Arturo Sargenti ambedue del Parco Alpi Apuane. In campo femminile, nella classifica Assolute, Melania Raffaeta si è classificata al primo posto davanti ad Erica Togneri (Parco Alpi Apuane) e Stefania Giovannetti (Gruppo Marciatori Barga). Infine nella classifica Veterane Fiorella Costa ha prevalso sulla compagna di squadra del Parco Alpi Apuane Domenica De Martis e Cristina Montagnani (Atletica Cascina).