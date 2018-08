Sport



Tra conferme e new entry: alla scoperta della seconda categoria

sabato, 25 agosto 2018, 11:51

di lorenzo fiori

Tutte le squadre, o quasi, hanno iniziato a prepararsi per la nuova stagione calcistica: la parte che, molti allenatori, definiscono la più importante dell'annata.

Adesso concentriamoci, invece, sul nostro girone C di seconda categoria analizzando le principali mosse di calciomercato svolte in questa calda estate.

Innanzitutto partiamo da colei che, fino all'ultimo secondo, ha sfiorato la promozione in prima categoria cioè ilMolazzana: la squadra di Roberto Biagioni è riuscita a confermare tutta la rosa, tranne l'attaccante Buono diretto all'Atletico Lucca, ed a rinforzarsi con Gheri, Sebastian Nelli, Lenzi, Tamagnini e Andrea Ricci.

Continuiamo con le squadre nostrane passando alla Virtus Camporgiano che, anch'essa è riuscita a confermare l'intero organico, tranne Lorenzo Bertucci, ed a infoltirlo con Awudu dagli amatori della Dinamo Pontecosi e con l'esterno ex Pontecosi Bravi.

Proprio a Pontecosi, la realtà a costo zero, ci sono stati diversi cambiamenti: in uscita sono partiti Filiberto Bertucci, Valdrighi, Salotti, Bravi e Giannotti mentre in entrata sono arrivati Bechelli, Magazzini, Gavazzi, Angelini, Michele Bonini, Poli, De Vivo e Masotti.

Anche a Barga i movimenti sono stati molteplici: in uscita Ginestrelli, Di Lorenzo, Gavazzi, Balducci, Poletti e Nardini mentre in entrata Giusti, Marchi, Motroni e Rigali.

Cambio in panchina a Corsagna dove è arrivato Vertemati ed i giocatori Cheli, Priori e Castelli dal Fornoli e Salvetti, Mazzei, Bertoncini e Lotti. Sono partiti, invece, Di Mauro, Silvestrini, Zaffora diretto a Luccasette, e Signorini.

Ora passiamo in lucchesia dove ci sono tante aspettative per l'Atletico Lucca che si è rinforzato con Banchi, Bianchi, Betti, Esposito, Ferretti, Nannelli, Buono e Obbligato.

Dopo diversi anni lascia questi colori Ezzaki, insieme a Magaddino, Papera, Shaka e Cordoni.

Nuovo allenatore anche a San Filippo dove è arrivato mister Boi ed i giocatori Tocchini, Consani, Guidotti, Manga, Papera, Berrettini, Del Carlo, Lamin, Ezzaki e Lamine. In uscita, invece, Baccei e qualche giovane che faceva parte sia della juniores che della prima squadra.

Riguardo al Luccasette annunciamo che, in entrata, sono arrivati Zaffora, Farinelli, Chelini, Raffaelli, Napoli e si è riunito alla squadra Di Stefano. In uscita segnaliamo le cessioni di Corti, Del Frate e Bresciani.

Spostandoci, invece, verso la provincia di Pisa andiamo ad analizzare La Cella e San Giuliano. La prima si è rinforzata con Oriolo, Sinaj e Biosa mentre ha perso Boccaccio, Rindi e Marini ed inoltre ha cambiato allenatore ingaggiando mister Cavallo. Anche la seconda ha deciso di cambiare mister inserendo il giovane Timpani (27 anni) ed acquistando diversi giocatori come Berzouz, Mori, Giacovelli, Panattoni, Raggio, Ceccanti, Timpani, Mirko Sbranti e Manuel Sbranti. In uscita, invece, segnaliamo Morgè, Campera e Barletta diretti al Migliarino Vecchiano e Ghelli, Aliberti, Bettini e Kebè.

Andiamo ora ad analizzare le sei squadre novità di questo girone.

Partiamo dal Vagli che ha cambiato molto in quest'estate. Sono arrivati Pancetti, Giuntini, Filippo Angelini, Nicolò Angelini, Landi, Vanni, Biggi, Tognarelli e Orsetti. In uscita segnaliamo Friz, Ruocco, Stefano Angelini, Lucchesi, Pellegrinetti, Gaspari e Rossi.

Continuiamo con il Fornoli che in entrata ha annunciato Papi, Salotti, Serra, Ayoub mentre in uscita, tra gli elementi più importanti, sono partiti Pieri, Guazzelli, Romanini, Priori, Cheli e Castelli.

Chiudiamo la parentesi delle squadre nostrane con il Fornaci depauperato di Polpetta, Hartmann, Lucarini, Andreotti, Bitep ed Abu Kheit. In entrata segnaliamo Kevin Wurach, Matthias Wurach, Donatelli, Spinu, Nardini, Cecchini, Romano, Taddei, Montanelli, Ridolfi e Piacentini.

Concludiamo l'analisi del girone con Migliarino Vecchiano, Pappiana e Unione Quiesa Massaciuccoli.

La prima ha perso Pecori, Vismara, Marianelli e Carmignani ed ha acquistato Morgè, Campera, Barletta e Andreotti.

La seconda ha confermato pressoché la stessa squadra della passata stagione mentre la terza ha cambiato mister, ingaggiando Del Barga, ed ha confermato quasi tutta la rosa rinforzandola con Casini, Lazzari e Gemignani.