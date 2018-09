Ai nastri di partenza il campionato UISP: due addii, una fusione e due new entry

Altri articoli in Sport

domenica, 9 settembre 2018, 22:22

Nel debutto ufficiale in stagione, il River Pieve cade per 3-2 a Marlia contro la Folgor nel secondo match del girone preliminare, completato dal Ponte a Moriano, di Coppa Toscana di Prima Categoria. Le porte per l’accesso al secondo turno della competizione rimangono aperte

domenica, 9 settembre 2018, 18:47

Basta una rete in apertura di incontro del nuovo acquisto Luca Martinelli per centrare i primi tre punti in campionato per il Castelnuovo. Contro il San Miniato i gialloblu di mister Contadini hanno giocato una buona gara, con grande ordine tattico e attenzione, rischiando pochissimo e sfiorando nella ripresa il...

domenica, 9 settembre 2018, 14:22

Odette Ciabatti (Orecchiella Garfagnana) ottiene il primo posto nelle donne veterane con il tempo di 39'39'', seconda si classifica Daniela Arceri (Gruppo Podistico Rossini) e terza Luciana Aresu (Atletica Prato)

sabato, 8 settembre 2018, 08:50

Attesa per l’esordio in campionato del Castelnuovo che, domenica 9 settembre alle 15, di fronte al pubblico amico, affronterà il San Miniato. Dopo il buon “test” di Coppa Italia contro il Camaiore, si inizia a fare sul serio e per la formazione di Contadini c’è già un avversario di spessore

venerdì, 7 settembre 2018, 13:14

Come scritto nell'ultimo bollettino emanato dalla FIGC, il Vagli è stato escluso dalla Coppa Toscana per aver schierato in campo lo squalificato Buriani contro la Virtus Camporgiano. Questo, quindi, ha comportato l'esclusione dal girone di tale torneo e la conseguente perdita "a tavolino" delle partite contro Virtus Camporgiano, di domenica scorsa,...

giovedì, 6 settembre 2018, 14:01

La stagione 2018/2019 è partita nel segno delle conferme ma anche di un forte rinnovamento per l’U.S. Castelnuovo Garfagnana, e non soltanto a livello tecnico e societario. Di questo ne abbiamo già parlato diffusamente. La società ha ufficializzato, negli ultimi giorni, le altre cariche, con novità anche importanti